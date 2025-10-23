Finalizan las obras de mejora de la cubierta del pabellón Manuel Cacicedo tras una inversión de más de 300.000 euros

Finalizan las obras de mejora de la cubierta del pabellón Manuel Cacicedo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concluido las obras de mejora de la cubierta del pabellón Manuel Cacicedo tras una inversión de 302.237 euros.

Las concejalas de Deportes y Educación, Beatriz Pellón y Noemí Méndez, han visitado este jueves la infraestructura acompañadas de responsables de la empresa que ha ejecutado los trabajos, Tedcon Integral, así como representantes del colegio Manuel Cacido, ha informado el Consistorio.

Pellón ha destacado la importancia de esta obra que afecta directamente al bienestar y seguridad de los niños del centro escolar, que desarrollan en su interior las actividades de educación física y extraescolares; así como para otros deportistas que utilizan estas instalaciones como sede de las propuestas ofertadas desde el IMD.

Ha puesto en valor la actualización y mejora de los pabellones de la ciudad, que en este caso además ha contado con una reducción en el plazo de ejecución de casi un mes al inicialmente anunciado.

CUBIERTA INNOVADORA

Las actuaciones se han centrado en la cubierta metálica, suministro y colocación de vierteaguas, reparación de pesebrones e instalación de una escalera para mantenimiento.

Se ha creado una cubierta continua de bandejas de aluminio, sin solapes, fabricada in situ y con uniones clipadas, lo que garantiza una cubierta impermeable 100 por ciento y completamente estanca sin aperturas ni perforaciones.

La colocación de esta innovadora cubierta fabricada con una aleación de aluminio, magnesio y manganeso, garantiza la resistencia frente a la corrosión del agua del mar y las atmósferas marinas, evitando la corrosión durante toda su vida útil (20 años).

Así, se trata de un sistema innovador que además ha permitido no tener que retirar la cubierta deteriorada y haber ejecutado la obra en solo dos meses una vez realizados las comprobaciones de los cálculos estructurales con el consiguiente ahorro de molestias a estudiantes y deportistas

Como complemento de las obras ejecutadas, se han renovado también los deteriorados pesebrones de chapa de recogida de agua, sustituyéndoles por uno de mayor capacidad hidráulica utilizando en este caso el zinc como material de fabricación, así como los vierteaguas de los petos de protección y el forrado de los mismos.

Finalmente, se ha colocado una escalera, fijada a la estructura de fachada existente para facilitar el acceso a la cubierta en condiciones de seguridad y por lo tanto su mantenimiento.