El fiscal jefe de Cantabria rechaza el genocidio en Gaza: "Debe acabar ya"

Dacio Arteaga hace suyas las palabras de García Ortiz en la apertura judicial: "Estoy aquí porque creo en la Justicia y en la verdad"

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga, ha expresado su rechazo al genocidio de palestinos "en su tierra natal", realizado -ha dicho- por Israel en Gaza, y ha llamado a su fin: "Debe acabar ya".

Lo ha manifestado así este miércoles al terminar su intervención en el acto de apertura de tribunales e inicio del nuevo curso judicial, en la que ha recalcado que una comisión de la ONU ha concluido que el estado israelí está cometiendo un genocidio en la Franja.

El jefe de la Fiscalía en la comunidad autónoma ha aprovechado para abogar igualmente por el fin de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que también es "injusta, como otros tantos conflictos".

Y ha expresado su confianza en que España siga siendo, "como hasta ahora", un país que se caracteriza por su "gran respeto" al derecho humanitario e internacional".

Dacio Arteaga ha iniciado su discurso en el acto --celebrado en el complejo judicial Las Salesas de Santander y al que han asistido representantes de diferentes órganos y entidades judiciales, de otras instituciones de la región y autoridades-- haciendo suyas las palabras que pronunció el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial.

Así, ha parafraseado el mensaje que lanzó a principios de mes en Madrid ante el Rey Felipe VI: "Si estoy aquí es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman, en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad", ha dicho, tal y como manifestó entonces García Ortiz, imputado por el Supremo.

La Sala de lo Penal lo así acordó por unanimidad tras la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por difundir información sobre el presunto fraude fiscal por el que está siendo investigado a su vez.

Tras recordar las palabras de García Ortiz, el desde hace un año fiscal superior de Cantabria ha expresado su deseo de que el nuevo año judicial sea "en el que impere la verdad" y "en el que se imponga el respeto que merece la Fiscalía española de todos sus miembros, desde el fiscal general" hasta el "último fiscal de la última promoción o que se encuentra en la escuela aprendiendo a ser fiscal".

Y al igual que el fiscal general, el de la región también ha reivindicado el papel "vertebral" del ministerio público en el proceso penal, la promoción de la justicia y los valores constitucionales, con "autonomía" respecto del Poder Judicial y del resto de poderes del Estado.

Tras esto, ha manifestado su confianza en que "se cristalice" la nueva ley de enjuiciamiento criminal que atribuye la dirección de la investigación a la Fiscalía. "Este puede ser un buen año para ello", ha expresado, para afirmar a continuación que la de Cantabria "también está preparada" para dirigir las pesquisas si sale adelante la norma.

Por lo demás, Dacio Arteaga ha desgranado en su intervención los principales datos de la última Memoria de la Fiscalía, publicada la semana pasada y correspondientes a 2024, según los cuales las diligencias penales incoadas aumentaron un 6,37 por ciento en la región, hasta las 20.942 -en torno al doble que los dos ejercicios previos- aunque la totalidad de los procedimientos subieron un 3,59%.