La Fiscalía de Cantabria abre diligencias por posible fragmentación ilegal de parques eólicos

Parque eólico. Molinos. Aerogeneradores. - PODEMOS

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación preprocesales por posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos en el sur de la comunidad autónoma que estarían relacionadas con la fragmentación ilegal de los proyectos, según la denuncia de Podemos a raíz de la cual el ministerio público ha dado este paso.

La apertura de diligencias significa que la Fiscalía aprecia indicios suficientes como para investigar los hechos denunciados, tal y como ha resaltado el partido morado, que ha informado de la incoación de las mismas.

En un comunicado, Podemos ha explicado que la denuncia interpuesta señala la posible existencia de un macroproyecto eólico "fragmentado artificialmente" en varios expedientes administrativos independientes (Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo), pese a que, según la documentación oficial, "comparten infraestructuras clave como subestaciones, líneas de evacuación y planificación técnica".

De acuerdo con el escrito presentado, "la potencia conjunta de estas instalaciones supera los 60 MW, rebasando el umbral de 50 MW que, según la Ley del Sector Eléctrico, atribuye la competencia de autorización al Estado".

Sin embargo, los proyectos habrían sido tramitados de forma "separada" por la Administración autonómica, lo que podría haber permitido "eludir tanto la evaluación ambiental conjunta como el control estatal".

Podemos señala que estas "irregularidades" fueron puestas en conocimiento de la administración en las alegaciones presentadas en la fase de participación, sin que dichas advertencias hayan tenido "ningún efecto" en la tramitación de los proyectos.

Asimismo, señalan que no se trata de "un caso aislado", ya que la formación asegura que ha observado esta práctica "en varios parques más" en distintas zonas de Cantabria, aunque estos se encuentran en "fases previas" de tramitación.

Por eso, Podemos no descarta la presentación de nuevas acciones legales "si la Administración repite este 'modus operandi' en otros parques de la comunidad".

"La transición energética no puede hacerse a costa de debilitar los controles ambientales ni de vaciar las garantías legales", avisan desde el partido morado, defensor de "un modelo energético sostenible, pero también transparente y ajustado a derecho, sin atajos administrativos ni fragmentaciones artificiales de proyectos".