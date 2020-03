Fiscalía pide 20 años para el acusado de asesinar a un hombre a las puertas de un 'after' en Santander

Un hombre de 39 años murió apuñalado tras una pelea en la calle Barcelona en agosto de 2018

La Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión, por un delito de asesinato, al acusado de apuñalar a un hombre en la calle Barcelona de Santander, tras una pelea a la salida de un 'after' en agosto de 2018. El acusado es un joven de 25 años que fue detenido meses más tarde en Toledo, y se enfrentará a un juicio con jurado.

La Fiscalía también le reclama una indemnización de 154.000 euros en concepto de responsabilidad civil, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Hay un segundo acusado, primo del primero, para el que la Fiscalía solicita dos meses de multa por un delito de maltrato, por propinar a la víctima una fuerte patada en la cabeza cuando ya yacía en el suelo con una puñalada mortal en el pecho.

El hombre, de 39 años y padre de un hijo menor, murió en Valdecilla tres horas más tarde del apuñalamiento. El caso lo ha instruido el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que recientemente acordó continuar el procedimiento para juicio ante el tribunal del jurado.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del sábado 18 de agosto de 2018 a raíz de una pelea entre el fallecido, J.P.M., de nacionalidad española, y otros dos hombres a las puertas de un conocido after de la calle Barcelona, que tras apuñalar a la víctima, huyeron del lugar.

Los servicios de emergencias trasladaron al herido al Hospital Valdecilla en estado muy grave, donde falleció finalmente debido a las importantes lesiones sufridas.

El joven acusado de ser el autor de la puñalada mortal fue detenido en Seseña en junio de 2019 con un DNI a nombre de una tercera persona y con un contrato de alquiler con identidad falsa a nombre de otra persona que había extraviado el DNI, tal y como señala el juez instructor, Luis Enrique García Delgado, en un auto consultado por Europa Press.

Para el magistrado, "no puede ser más evidente el intento de ocultar su propia identidad", y pese a que el investigado "es muy libre de decir que no se fugó", "no existe explicación alguna de su ausencia de su domicilio habitual entre octubre de 2018 y junio de 2019".

A la vez, rechaza el sobreseimiento solicitado por el segundo investigado, acusado de propinar "una fortísima patada en la cabeza" a la víctima, que se encontraba caída en el suelo, "ya moribunda", antes de huir con su primo.

"Golpea de una fortísima patada en la cabeza a una persona que ya ha recibido una puñalada mortal de necesidad, que carece de toda posibilidad de defenderse pues se encuentra moribundo en el suelo y lo hace en forma absolutamente gratuita e injustificada y con el único posible propósito de envilecer y humillar a la persona a la que su primo había herido de muerte", señala el auto.

El magistrado subraya que la víctima no murió en el lugar del hecho, es decir, que el acusado "no pateó a un cadáver" -apostilla-, sino que primero fue auxiliado en el lugar por clientes del Vendetta y luego trasladado a Valdecilla para una intervención quirúrgica urgente, falleciendo a las 12, tres horas después de recibir la patada en la cabeza, "que obviamente hubo de añadir dolor y sufrimiento, físico y moral, a sus horas postreras".