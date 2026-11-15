Fito & Fitipaldis, teatro musical familiar y ópera barroca protagonizan la programación del Palacio de Festivales

Archivo - El grupo musical Fito & Fitipaldis durante su concierto en el Movistar Arena, dentro de su gira ‘Aullidos Tour’. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ofrecerá el próximo fin de semana tres propuestas que abarcan el rock, el teatro musical familiar y la música barroca, con Fito & Fitipaldis, el espectáculo 'El sueño de Ludivan' y el contratenor Franco Fagioli junto al Gabetta Consort String Orchestra.

La programación comenzará el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Sala Argenta, con Fito & Fitipaldis y su gira 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios'. Las entradas de venta anticipada están agotadas para ambas actuaciones.

No obstante, el Palacio pondrá a la venta el 10% del aforo de cada representación en taquilla y a través de la página web a partir de las 11.00 horas de cada día del concierto.

Tras completar una de las giras más multitudinarias de su carrera, Fito Cabrales regresa a los escenarios en un formato más cercano, en el que combinará canciones de su último disco, 'El monte de los aullidos', con algunos de los clásicos de su repertorio.

Por su parte, el sábado 21, a las 17.00 horas, la Sala Pereda acogerá 'El sueño de Ludivan', un espectáculo de teatro musical dirigido al público familiar y recomendado a partir de los ocho años.

La obra propone un viaje fantástico por Europa a través de 20 composiciones de Ludwig van Beethoven. Su protagonista, Ludivan, un compositor triste y malhumorado, emprende una aventura junto a unos amigos para recuperar la inspiración perdida. El montaje combina teatro, música e imaginación para acercar la obra del compositor alemán a los espectadores más jóvenes.

La propuesta cuenta con texto de Ana Alcolea y dirección escénica y escenografía de Guillermo Amaya. El reparto está integrado por Raúl Peña, Marta Infante y Francisco Sánchez, con Elena Ramos al piano.

La programación concluirá el domingo 22, a las 19.00 horas, en la Sala Argenta, con el recital 'Farinelli', a cargo del contratenor Franco Fagioli y el Gabetta Consort String Orchestra, dirigido por Andrés Gabetta.

Fagioli, una de las principales voces del panorama barroco internacional, destaca por su virtuosismo, expresividad y extraordinaria extensión vocal. Reconocido por recuperar el repertorio de los grandes castrati del siglo XVIII, ha actuado en destacados teatros y festivales internacionales y cuenta con una amplia trayectoria discográfica.

Junto al Gabetta Consort, formación fundada en 2019 por Andrés Gabetta y especializada en la interpretación históricamente informada, ofrecerá un recorrido por la ópera y la música instrumental italiana del siglo XVIII.

El programa incluye obras de compositores como Henry Purcell, Johann Adolf Hasse, Nicola Porpora, Antonio Vivaldi, Riccardo Broschi, Francesco Geminiani y Pietro Antonio Locatelli, con arias de ópera y conciertos instrumentales que ponen en diálogo el virtuosismo vocal y la brillantez del violín barroco.