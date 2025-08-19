Fomento invertirá 114.000 euros para convertir varios edificios de Soba en vivienda y espacios sociales

SOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, invertirá más de 114.000 euros en la rehabilitación de varios edificios públicos en Soba para su uso como vivienda y espacios sociales.

Por un lado, se acometerá un proyecto de restauración de la cubierta de la antigua escuela de Santayana, propiedad de esta Junta Vecinal, donde se acondicionará una vivienda pública que será gestionada por la empresa pública Gesvican en régimen de alquiler asequible, así como un espacio de uso social para el disfrute de los vecinos de esta localidad.

Esta actuación contará con una inversión por parte de la Dirección General de Vivienda cercana a los 47.500 euros.

Por otro lado, la Consejería también destinará 16.412 euros para mejorar un edificio multiusos ubicado en la Junta Vecinal de Rozas, en el que se sustituirá la carpintería de la primera planta y la barandilla de la escalera exterior de este inmueble.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha subrayado la apuesta "firme" del Ejecutivo por crear vivienda pública "en todos los rincones de Cantabria" que ayude a fijar población, especialmente en municipios como éste, en riesgo de despoblamiento.

Además, el consejero ha asegurado que estas actuaciones "repercutirán directamente en la calidad de vida de sus vecinos", ya que mejorarán el estado de sus locales municipales, que podrán ser utilizados para la realización de diferentes actividades sociales y lúdicas.

Media ha destacado además que Soba será uno de los beneficiarios de la orden de subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales de Cantabria destinada a financiar inversiones en edificios de titularidad pública para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler de la comunidad y otros usos.

En concreto, el municipio recibirá una ayuda de 50.333 euros para reformar la antigua casa del Maestro de Hereda de Soba, que será utilizada por su Junta Vecinal.