Fomento invertirá casi 200.000 euros para construir una senda peatonal en Ruesga

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, invertirá casi 200.000 euros en la construcción de una senda peatonal en la localidad de Riva, en el municipio de Ruesga.

El consejero del área, Roberto Media, ha avanzado que los trabajos comenzarán en las próximas semanas, tras haberse adjudicado ya las obras que tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Esta nueva infraestructura discurrirá en paralelo a la margen izquierda de la carretera autonómica CA-261, sobre un trazado de 150 metros de longitud y una anchura de dos metros.

"Con esta actuación mejoraremos la seguridad vial en esta zona y damos respuesta a una demanda vecinal impulsada especialmente por una persona con movilidad reducida, residente en Riva, que se juega diariamente la vida cada vez que sale a pasear", ha expresado en un comunicado el consejero.

Media ha explicado que, para la construcción de esta nueva senda, que será exclusivamente de uso peatonal, será necesario realizar una serie de excavaciones y rellenos para formar los desmontes y terraplenes requeridos, así como la demolición de cerramientos ubicados en el trazado.

Además, se ejecutarán trabajos relativos al sistema de drenaje para el correcto tratamiento de las aguas de escorrentía.

La plataforma de la senda peatonal se rematará con pavimento y se pintará.