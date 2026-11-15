El Foro Santander Capital Natural abordará la desaparición de las mariposas y sus consecuencias para los ecosistemas

Cartel de la charla. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través del proyecto Santander Capital Natural, celebrará el próximo viernes, 20 de noviembre, una nueva edición de su foro de debate ambiental, que en esta ocasión estará dedicada a analizar la desaparición de las mariposas, sus posibles consecuencias para los ecosistemas y el ser humano, y las medidas que pueden contribuir a su conservación.

Bajo el título 'Cada vez hay menos mariposas', la conferencia correrá a cargo de David Gutiérrez, profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, y tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cívico Juan Carlos Calderón, situado en el Río de la Pila.

Durante el encuentro, el experto abordará los cambios que están experimentando las poblaciones de mariposas, uno de los grupos de animales más diversos del planeta, y analizará las causas de su declive, así como las consecuencias que podría tener su desaparición para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar de las personas.

La charla también permitirá reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las ciudades y la ciudadanía en la conservación de estos insectos, cuya presencia constituye un indicador de la biodiversidad y de la calidad ambiental de los espacios naturales y urbanos.

Esta nueva cita del Foro Santander Capital Natural se enmarca en las actividades de divulgación y sensibilización ambiental impulsadas para acercar a la ciudadanía el conocimiento de la biodiversidad local y fomentar su implicación en la conservación de la naturaleza.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la web www.santandernatural.es/agenda/ o del correo electrónico sdrnatural@seo.org.