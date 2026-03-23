Francisco José Márquez, Darío Vilas y Héctor Garrido, ganadores de los Premos Literarios del Gobierno de Cantabria

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SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura de Cantabria ha dado a conocer a los ganadores de los Premios 'Gerardo Diego' de poesía; 'Manuel Llano' de cuento y 'José María de Pereda' de novela, correspondientes al año pasado.

Los jurados de estas tres disciplinas han reconocido a Francisco José Márquez Sánchez (Jerez de la Frontera), para el de poesía con la obra 'Un mismo idioma'; Darío Vilas Couselo (Vigo, 1979), por la colección de cuentos 'La arquitectura del encierro', y a Héctor Garrido (Huelva, 1969) por su novela 'Habitación con cielo'.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha felicitado a los ganadores de estos certámenes literarios convocados por el Gobierno de Cantabria, que se encuentran entre los más veteranos del país, y ha recordado que el objetivo de estos premios es "servir de apoyo y estímulo a la nueva creación literaria".

Otro de los aspectos que ha destacado de estos galardones es que, además de su notable cuantía, que alcanza un total de 22.000 euros, y de la edición por parte de empresas cántabras de las obras ganadores, sirven para que los autores puedan dar a conocer su trabajo participando en la Feria del Libro de Santander y Cantabria, FELISA, en un encuentro con los lectores.

Por último, el consejero ha querido "agradecer y reconocer" el trabajo de los miembros de los tres jurados, "cuyo reconocido criterio y honestidad en las decisiones, sustenta el prestigio de estos certámenes, y los hacen muy atractivos para los escritores de distintas procedencias geográficas".

En este sentido, en esta edición se han presentado un total de 48 originales al premio de novela 48; 39 a cuento y 44 a poesía.

En cuanto a los jurados, han estado formados por Juanjo Prior, Marcos Díez, Maribel Garrido, quienes han valorado el 'Gerardo Diego' que cuenta con una dotación de 5.000 euros; Paco Gómez Nadal, Leticia Bustamante, y Dámaso López, integrantes del 'Manuel Llano' que tiene la misma dotación económica que el anterior, y por último, Enrique Álvarez, Fernando Herrera, y Santiago Mazarrasa han sido los encargado de juzgar las obras que han concurrido al 'José Mari Pereda' que cuenta con 12.000 euros de premio en metálico.

BIOGRAFÍAS DE LOS GANADORES

Francisco Marqués, premio de poesía, participa de manera activa en el panorama literario andaluz, siendo habitual en tertulias, certámenes literarios y otras actividades en torno a las letras. Es autor de poemarios como 'Pequeños trazos' y 'Cantar de grillos', y miembro del consejo de redacción de la revista literaria editada por el Ateneo de Jerez de la Frontera, 'Enverso'.

El premio de novela Héctor Garrido es un autor onubense, residente en la Habana, Héctor Garrido. Con una dilatada trayectoria profesional en el mundo de la fotografía, 'Habitación con cielo' es su primera novela. Son muy reconocidos sus trabajos de fotografía aérea, así como su serie de retratos, además de haber colaborado en distintas películas como 'La isla mínima' de Alberto Rodriguez, y 'Sergio y Sergei' del director cubano Ernesto Daranas.

Por último, la obra del escritor Darío Vilas, premio de la categoría de cuento, se caracteriza por una narrativa introspectiva y emocionalmente intensa. Ha impulsado distintos proyectos culturales como 'Cultura Hache' y la librería independiente Librinde, entre 2017 y 2019. Ha publicado obras como 'Una cara conocida' (Insólita editorial, 2023); 'Babujal' (Stella Maris 2016), y antologías de relatos como 'Por todos mis muertos' (Editorial Base, 2021), entre otras obras.