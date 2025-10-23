La Fundación 'la Caixa' aumenta su presupuesto de acción social en Cantabria hasta los 5,5 millones en 2025

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas, firman un acuerdo marco. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

La Fundación 'la Caixa' dedicará un total de 5,5 millones de euros a acción social en Cantabria durante 2025, lo que supone un incremento de 700.000 euros respecto al año anterior, un 14% más que el año anterior, y 1,7 millones más que en 2023.

Así lo recoge el convenio marco que ha sido suscrito este jueves por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas, que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa y cultural.

El acuerdo servirá para atender y proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad y llevar a cabo iniciativas destinadas a las personas mayores y de colaboración con entidades sociales, han señalado ambas instituciones en sendas notas de prensa.

Así, ofrece el marco legal para que la Fundación 'la Caixa' desarrolle en Cantabria programas y medidas como CaixaProinfancia, orientado a luchar contra la pobreza infantil, que el año pasado atendió a más de 100 niños y adolescentes de entre 0 y 18 años de Cantabria y a 77 familias en riesgo o en situación de exclusión.

Además, entre las iniciativas de la Fundación figuran el Programa Incorpora de fomento de la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar trabajo, que cuenta con 12 técnicos de inserción y que el año pasado creó en Cantabria 491 empleos en 185 empresas en colaboración con seis entidades sociales.

También el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran al final de su vida, así como a sus familias, cuenta con un equipo de atención psicosocial en Cantabria que en 2024 llegó a 645 pacientes y 679 familiares; así como el Programa de Personas Mayores para un envejecimiento activo y saludable, que contó con más de 2.300 participantes en las 160 actividades que se organizaron en la región.

Por último, EduCaixa, un programa que fomenta el desarrollo de competencias del alumnado, la formación del profesorado y la mejora del sistema educativo basada en el uso de evidencias. En 2024, 14.529 estudiantes y 1.371 docentes de 97 centros educativos cántabros accedieron a los recursos del programa.

En lo que se refiere a las convocatorias de proyectos sociales, en 2024 la Fundación apoyó 15 iniciativas de entidades sociales del territorio con una inversión de casi 360.000 euros.

También la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación 'la Caixa', facilitó 47 ayudas para impulsar proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo, con 180.000 euros de inversión.

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo promueve el acceso a la cultura a través de las exposiciones que programa, como las cuatro muestras realizadas en Cantabria el año pasado que sumaron 300.000 visitantes; y becas para la formación de excelencia, que cubre todas las etapas de la educación superior y que concedió dos de grado en la región.

Coronas ha reiterado su "compromiso histórico" con Cantabria, como muestra el aumento de un 14% de la inversión respecto a 2024. "Esto nos permitirá intensificar la acción de la entidad con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficiente a los retos sociales del momento, procurando, en especial, garantizar el bienestar de los colectivos en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, Buruaga ha destacado el apoyo "cada vez mayor" de la Fundación 'La Caixa' a la región. "Gracias a esta ayuda, Cantabria desarrolla programas contra la pobreza infantil, para la atención integral de personas con enfermedades avanzadas y fomentar la contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral", ha enumerado.

Durante la firma del protocolo, Buruaga ha explicado a Coronas que Cantabria pretende aprobar, en breve, una reforma fiscal pensada para "beneficiar" a las personas con discapacidad, con ELA y enfermedades raras, al igual que un incremento de las ayudas destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Además, ha hecho hincapié en labor de los programas de apoyo a personas mayores en nueve centros de Cantabria, ya que "su ayuda es muy bienvenida y valorada, porque significa envejecimiento activo, salud, inclusión y participación social para muchas personas".

Al igual, ha dicho que el desarrollo de programas educativos de impulso al desarrollo de competencias del profesorado y de los alumnos en centros educativos, y de acceso a la cultura, a través de exposiciones, como motor de transformación social, así como el alcance de las ayudas directas que concede a proyectos de entidades sociales de Cantabria.