La Fundación Camino Lebaniego celebra la cuarta reunión anual del Consejo Asesor del proyecto Steps for LIFE

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor del proyecto Steps for LIFE, coordinado por la Fundación Camino Lebaniego, ha celebrado su cuarta reunión anual en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, donde representantes de once entidades han revisado los avances del proyecto europeo Steps for LIFE y compartido propuestas para su desarrollo futuro.

La directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde, ha destacado el papel de este Consejo como espacio de colaboración entre organizaciones ambientales, sociales y de gestión del territorio.

Según ha informado el Gobierno, en el ámbito de la conservación, se han presentado los nuevos hallazgos de especies objetivo registrados durante el último año, entre ellos nuevas citas de mariposas, y la confirmación de la presencia de saproxílicos en varios puntos del Camino.

También se ha informado del buen rendimiento de las praderas gestionadas para favorecer la biodiversidad, cuyos censos muestran una elevada densidad de especies indicadoras en lugares como San Glorio, Caloca o Bejes.

El Consejo ha analizado igualmente el desarrollo de las acciones vinculadas al territorio, como la reciente publicación de las ayudas para apicultores, las autorizaciones obtenidas para mejorar riberas y otros hábitats ligados al agua, el avance de los trabajos previstos para favorecer a la perdiz pardilla y las actuaciones destinadas a compatibilizar el Camino con la presencia del oso pardo, que incluyen nuevas señalizaciones y acuerdos de trazado.

En materia de divulgación, el proyecto ha destacado el alcance del programa educativo, en el que han participado este año 840 estudiantes de Secundaria, así como la buena acogida de los 'Safaris del Camino' y de las actividades de 'Ciencia en el Camino'.

También se ha informado de las propuestas para crear nuevas áreas interpretativas en algunos lugares emblemáticos del recorrido, actualmente en fase de estudio.

La reunión ha repasado los progresos en la red europea EGTN y la reciente publicación del Manual de Buenas Prácticas, disponible ya en castellano, inglés y portugués.

Por último, desde el ámbito social, se ha subrayado la importancia de integrar criterios de accesibilidad cognitiva en los elementos de comunicación del proyecto, así como el valor del trabajo de las cuadrillas que realizan los trabajos de campo.

STEPS FOR LIFE

La Fundación Camino Lebaniego es la entidad coordinadora del proyecto Steps for LIFE, que desarrolla junto a cinco socios (AMICA, Ampros, Fire, SEO Birdlife y el municipio de Vila Nova de Gaia).

Este proyecto comenzó en enero de 2022 y estará en vigor hasta diciembre de 2026 con el objetivo de transformar los caminos de peregrinación del Camino Lebaniego en Cantabria y el Camino de Santiago a su paso por el municipio de Vila Nova de Gaia en Portugal en una infraestructura verde restaurando microhábitats para fauna y flora y transformando una infraestructura cultural y turística en un camino multifuncional que sirva como herramienta principal para la mejora de la biodiversidad, la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos. Se desarrolla en Cantabria y en Vila Nova de Gaia, en Portugal.

En el caso de Cantabria, actúa en los 11 municipios que atraviesa el Camino Lebaniego, desde San Vicente de la Barquera hasta Santo Toribio de Liébana y en los tres ramales: Camino Castellano, por Piedrasluengas; Camino Leonés, por el puerto de San Glorio, y Camino Vadiniense, por Camaleño.

De esta manera, los trabajos de STEPS por LIFE en el Camino y su zona de influencia se distribuyen en 12 espacios protegidos de la Red Natura 2000; 6 Zonas de Especial Conservación (ZEC); 4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS); el Parque Nacional de los Picos de Europa, y el Parque Natural de Oyambre.