La Fundación Comillas cierra 2025 con un resultado positivo de más de 214.000 euros

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SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha presentado el balance de las cuentas de la Fundación Comillas, correspondientes a 2025, que presenta un resultado positivo de 214.123 euros.

En nota de prensa, el consejero del área, Luis Ángel Agüeros, ha afirmado que con esta cifra se pone de manifiesto que se da continuidad a la línea de crecimiento de 2024, que fue de 258.271 euros, y que se cumple con el compromiso adquirido ante el Tribunal de Cuentas "de ir reduciendo los resultados negativos de ejercicios anteriores producidos principalmente en la pasada legislatura con la eliminación de la aportación del Gobierno de Cantabria".

Dentro de este balance ha destacado que en el ejercicio anterior se han ejecutado el 96 por ciento de los gastos y se han obtenido un 0,15% más de los ingresos presupuestados.

Además, se han finalizado los compromisos adquiridos eliminando definitivamente la deuda histórica de la Fundación con la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC).

El balance recoge que se han incrementado los ingresos un 36%, pasando de 165.131 euros a 225.457 euros, con motivo del aumento de alumnos tanto en las titulaciones oficiales del Grado y del Máster, como por los ingresos del programa del Aula Permanente y otros cursos como el de 'Nueva Gramática'.

El consejero, también ha resaltado que la aportación del Gobierno de Cantabria ha sido de 2 millones de euros a través de la Consejería de Economía para la financiación de la actividad, y de 10.000 a través de la Dirección General de Universidades para ayuda al transporte.

Con respecto a los gastos, ha protagonizado un incremento de 60.000 euros, motivado por los tres becarios del programa 'Investigo' que han estado hasta noviembre.

INCREMENTO DE ACTIVIDAD

Finalmente, el Gobierno ha hecho hincapié en que los "excelentes" resultados de explotación vienen de la mano de un incremento y una diversificación de las actividades de la Fundación.

Así, por un lado, proceden de su rama docente, con el incremento exponencial del número de alumnos matriculados, tanto en el Máster ELE (Español como Lengua Extranjera) como en el Grado en Estudios Hispánicos o los posgrados a distancia; la consolidación de su aula permanente, dirigida a personas de más de 40 años, y que ha cubierto todas sus plazas; o el impulso de actividades dirigidas al personal docente de la comunidad autónoma.

Y, por otro lado, con su proyecto cultural, con la puesta en marcha del Sello Editorial de la Fundación Comillas, bajo el cual ya se han editado tres libros, y, próximamente, del portal DIGIT, llamado a convertirse en el Portal Digital del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.