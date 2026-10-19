La Fundación Comillas reúne dos novedades editoriales sobre la historia de la música española y Joaquín Rodrigo

Sede de la Fundación Comillas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Comillas enriquece la programación del curso de ópera 'Universos líricos' con dos conferencias extraordinarias dedicadas a sendas novedades editoriales: 'The Cambridge History of Music in Spain' y 'La música y la vida' de Joaquín Rodrigo.

Las sesiones extraordinarias, de acceso libre hasta completar aforo, tendrán lugar los lunes, 26 de octubre y 23 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Aula 2 de CASYC, en Santander.

Durante estas jornadas, los ponentes, acercarán al público el contenido de estas dos publicaciones que son de especial interés para comprender la evolución y el legado de la música española.

Según ha explicado el coordinador del curso, Jesús Ferrer, ambas actividades son una primicia, pues el primer libro se acaba de presentar en el Museo Nacional del Prado y el segundo lo hará en noviembre en la librería madrileña de El Argonauta.

La primera conferencia se celebrará el lunes 26 y estará dedicada a 'The Cambridge History of Music in Spain', una obra colectiva que ofrece una visión amplia de la historia musical española, desde sus manifestaciones medievales hasta la creación contemporánea.

La música española lleva siglos sonando en los escenarios del mundo, pero nunca había tenido una historia completa escrita en inglés. Cambridge University Press lo publica ahora en 'The Cambridge History of Music in Spain', coordinado por Walter Aaron Clark, Ana Llorens y Álvaro Torrente; un volumen que reúne a diecinueve especialistas cuyas áreas abarcan desde la música medieval y el Renacimiento hasta el siglo XX, con capítulos dedicados al Barroco, la Ilustración, el nacionalismo, el flamenco, las tradiciones regionales, el teatro lírico y la música popular.

Una intervención historiográfica sobre cómo España ha sido narrada o ignorada en el relato cultural europeo, y sobre qué implica que esa narración se produzca ahora desde el marco editorial de mayor proyección internacional del mundo anglosajón.

La presentación correrá a cargo de Álvaro Torrente, coordinador del volumen, catedrático de Historia de la Música de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

La segunda cita, prevista para el lunes 23 de noviembre, tendrá como protagonista el libro 'Una luz en la oscuridad: La música y la vida' de Joaquín Rodrigo, cuya presentación correrá a cargo del guitarrista, musicólogo y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Suárez-Pajares, coautor del volumen y traductor de la edición española.

Publicado originalmente en inglés en 2024, el volumen llega ahora al mercado editorial español, con fecha de publicación prevista para el 5 de noviembre. Antes de la conferencia en Santander, la obra se presentará el 11 de noviembre en la librería madrileña El Argonauta.

El libro, escrito por Javier Suárez-Pajares y Walter Aaron Clark, profundiza en la biografía y en la producción musical de Joaquín Rodrigo (1901-1999), conocido internacionalmente por el 'Concierto de Aranjuez'.

También pone de relieve cómo Rodrigo, ciego desde los tres años, encontró en la creación musical una manera de superar cualquier límite y por el camino dio forma a una de las voces más originales de la música española.

Con rigor y sensibilidad, este libro descubre al hombre y al artista detrás de un compositor cuya obra, un siglo después de sus primeras creaciones, continúa gozando de un reconocimiento internacional excepcional.

La presencia de Álvaro Torrente y Javier Suárez-Pajares permitirá al público acercarse a dos publicaciones recientes de especial relevancia y conocer de primera mano las investigaciones que contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la música española y sus protagonistas.

Ambas actividades se enmarcan en la programación del curso de ópera Universos Líricos, organizado por la Fundación Comillas con el apoyo del Festival Internacional de Santander y la colaboración de la Fundación Caja Cantabria.