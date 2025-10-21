La Fundación Gerardo Diego rinde homenaje a Gabriela Mistral en el 80 aniversario de su Nobel de Literatura

Gabriela Mistral, homenajeada este miércoles por la Fundación Gerardo Diego en el 80 aniversario de su Nobel - FUNDACIÓN GERARDO DIEGO

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Gabierla Mistral será homenajeada este miércoles, 23 de octubre, por la Fundación Gerardo Diego con motivo del 80 aniversario de su Nobel de Literatura, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas en la librería Gil bajo el lema 'Gabriela Mistral y Gerardo Diego: La nueva mujer escritora'.

De esta manera, la editorial Creotz, que colabora en el homenaje, presentará su última antología mistraliana 'Un puñado de afectos profundos'. El acto, inspirado en una jornada celebrada en la UIMP el pasado julio, repasará la relación personal entre la escritora chilena y el ecritor cántabro, según ha informado la Fundación.

La directora de la Fundación Gerardo Diego, Andrea Puente, y la editora de Creotz, la Teresa Zataraín, protagonizarán este encuentro.

El 15 de noviembre de 1945, Gabriela Mistral fue galardonada con el Nobel de Literatura; una edición especialmente significativa por ser la reanudación del certamen, suspendido durante los cinco años de la II Guerra Mundial. Era la primera voz hispana de poesía --hombre o mujer-- en lograr el galardón, y sigue siendo hasta el momento la única escritora en español con este premio.

LA RELACIÓN

Diego conoció a Mistral cuando ella era cónsul de Chile en Madrid y se refirió a ella como un "valor permanente en la poesía de nuestra lengua".

En el acto de este miércoles se presentarán dos artículos, de análisis más extenso, que demuestran su conocimiento de la chilena, coetánea de la Generación del 27.

El primero, 'La nueva poesía de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945', fue publicado en la Revista de Indias un año después y destaca la hazaña y analiza 'Tala', el tercer poemario de de la escritora publicado hasta entonces, que, según Diego, "rezuma el pulso vital de la escritora, consagrada como la voz de América".

Asimismo, en 1957, tras la muerte de la Nobel, Gerardo Diego publica 'Gabriela Mistral en Cuadernos de Ágora', donde reitera su talla literaria, universalidad y dimensión poética, en continua evolución a lo largo de su vida.

LA ANTOLOGÍA

En su antología 'Un puñado de afectos profundos', editada en 2024 dentro de la colección 'Ellas vuelan', donde hay otras voces de pioneras, la editorial Creotz reúne textos, en su mayor parte dedicados a escritoras: mujeres a las que admiró, experiencias perdurables o amistades fecundas movieron el corazón y la pluma de Gabriela Mistral en forma de relatos sublimes, publicados en su momento en diarios y revistas internacionales.

Nombres como Victoria Ocampo, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni, Selma Lagerloff o Ada Negri están en esta selección, donde se incluye también una original aproximación a la escritora Emily Brönte o la intensa crónica que Mistral publicó en el diario argentino La Nación tras el suicidio del escritor austriaco Stefan Zweig, amigo personal y vecino de la escritora en la ciudad brasileña de Petrópolis.