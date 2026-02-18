La Fundación Instituto Marqués de Valdecilla convoca ocho programas de investigación biosanitaria, con 1,5 millones

Archivo - Investigadores del IDIVAL - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Instituto Marqués de Valdecilla ha convocado ocho programas de dinamización de la investigación biosanitaria, que en 2026 supondrán una inversión de más de 1,5 millones de euros.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles esta convocatoria, que se financia con cargo al presupuesto del IDIVAL.

De los ocho programas, el de mayor financiación prevista, con más de 915.000 es el denominado 'Suppor IDIVAL', que tiene por objeto el apoyo al desarrollo de actuaciones de los grupos de investigación de IDIVAL.

También se ha convocado el llamado 'Next-Val', para el apoyo a proyectos de investigación liderados por investigadores emergentes, y el 'Inn-Val', para proyectos de innovación en salud. Cada uno de ellos tiene una financiación estimada de 150.000 euros.

Otro programa es el 'Int-Val0, para la intensificación de la actividad investigadora mediante la sustitución parcial de la actividad asistencial (240.000 euros).

Y con menores cuantías, figuran también el de apoyo a la Atención Primaria 'Prim-Val' con 23.400 euros; el 'Dtec-Val' para proyectos de desarrollo tecnológico (30.000 euros) y otros dos, con 20.000 euros cada uno, para atraer nuevos investigadores clínicos y nuevos residentes de perfil exccelente al entorno Valdecilla.

En la convocatoria se fijan los plazos para la presentación de solicitudes, que varía según los programas.

Todas las solicitudes se presentarán a través de la plataforma telemática de IDIVAL, adjuntando la documentación requerida.