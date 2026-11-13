La Fundación Luzón concede 140.000 euros al IBBTEC para desarrollar una nueva estrategia terapéutica frente a la ELA

El investigador Isaac Francos Quijorna. - UC

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Luzón, a través de la convocatoria Ayudas Unzué-Luzón, ha concedido 140.000 euros al investigador del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria y doctor en Neurociencias, Isaac Francos Quijorna, para desarrollar una nueva estrategia terapéutica frente a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Este nuevo enfoque se realizará mediante el diseño de células inmunitarias capaces de actuar con mayor precisión sobre la inflamación asociada a la patología, ha indicado la Universidad de Cantabria (UC) en nota de prensa.

La investigación se prolongará durante los próximos tres años y su objetivo se centra en "convertir en una ventaja terapéutica parte de los mismos mecanismos que hoy agravan la ELA".

Según ha explicado el investigador, la esclerosis lateral amiotrófica es una de las enfermedades neurológicas "más devastadoras" que existen, al provocar la muerte progresiva de las motoneuronas, que son las células nerviosas que permiten mover los músculos.

A medida que esto ocurre, la persona afectada va perdiendo fuerza, capacidad para caminar, hablar, tragar y, finalmente, respirar. Aún no existe una cura y los tratamientos disponibles sólo consiguen ralentizar la progresión.

Las últimas investigaciones han descubierto que en la ELA no solo está dañada la motoneurona, sino que también falla el entorno que la rodea.

En la médula espinal se genera un ambiente inflamatorio que agrava la lesión y acelera la progresión de la enfermedad. Este entorno no solo daña más el tejido nervios, sino que dificulta la acción de mecanismos naturales de defensa, como las células T reguladoras o Tregs, que deberían ayudar a frenar la inflamación.

Por eso, aunque la terapia con Tregs ha demostrado ser "segura" en pacientes, su beneficio es "limitado", ya que esas células "no llegan con precisión" al foco de la enfermedad y, cuando lo hacen, encuentran un ambiente "hostil" que reduce su capacidad protectora.

Quijorna pretende convertir en ventaja parte de los mecanismos que, en la actualidad, agravan la ELA. Su idea es desarrollar una nueva generación de células Treg modificadas genéticamente (o Car-Tregs).

"Estas células estarán diseñadas para dirigirse con mayor precisión a las zonas de la médula espinal donde se acumulan el daño y la inflamación, usando como 'faros' algunas de las mismas señales de alarma que atraen a las células inflamatorias", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha añadido, "incorporarán un escudo frente al interferón gamma, una molécula altamente inflamatoria que limita la capacidad protectora de las Tregs convencionales".

Ha indicado que este proceso conseguirá que las CAR-Tregs diseñadas en el proyecto puedan mantener su función reguladora y frenar la inflamación, incluso en un entorno especialmente hostil.

"El objetivo no es suprimir de forma general el sistema inmunitario, sino reforzar de manera precisa su capacidad natural de protección allí donde la enfermedad está actuando. Si los resultados son favorables, podría contribuir al desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas para la ELA", ha manifestado.

En la convocatoria de 2026 de Ayudas Unzué-Luzón se han seleccionado cuatro proyectos: los de Juan Francisco Vázquez Costa (Hospital La Fe, de Valencia), Abraham Acevedo Arozena (Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias), Assumpció Bosch Merino (Universidad Autónoma de Barcelona) y el mencionado Isaac Francos Quijorna (del IBBTEC, centro mixto de la UC y CSIC).

El programa de Ayudas Unzué-Luzón se denomina así por Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador afectado por ELA y conocido por su activismo contra la enfermedad, y por Francisco Luzón, quien, tras ser también diagnosticado, creó la Fundación Luzón.

Esta institución presta este apoyo y contará, además, con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para llevar a cabo el seguimiento científico del proyecto. El estudio empleará modelos animales, bajo "estrictos" criterios éticos y normativos.