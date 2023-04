Gamarra cree que el Gobierno quiere intervenir el mercado con la Ley de Vivienda

El PP espera que las enmiendas a la Ley del 'solo sí es sí' se puedan incorporar la próxima semana



SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, cree que el Gobierno quiere intervenir el mercado con la nueva Ley de Vivienda que se aprobará en el Congreso tras el acuerdo al que han llegado este viernes PSOE-Unidas Podemos con ERC y Bildu, del que la portavoz popular piensa que "no puede salir bueno".

"Más allá de que todavía no hemos conocido las medidas, creo que no van en el camino correcto: seguro que quieren intervenir un mercado; seguro que quienes van a salir fortalecidos son los okupas, no tengo ninguna duda", ha asegurado la también portavoz popular durante la clausura del acto de presentación del programa marco municipal para las elecciones del 28 de mayo, que se ha celebrado en Santander.

Gamarra ha subrayado que los okupas saldarán fortalecidos con la normativa "porque también durante la pandemia lo que se hizo fue proteger a los okupas".

"Lo que ha subido durante el Gobierno de Sánchez han sido los alquileres y los okupas, y no han tomado ninguna medida para luchar con la okupación: han reforzado la okupación en este país", ha remarcado.

En este sentido, en declaraciones previa a la prensa, Gamarra también se ha referido al "problema de okupación" en España, que a su juicio "ha incentivado" la propia Administración. "Los socios de Gobierno incentivan la okupación y Sánchez es incapaz de impulsa medidas para acabar" con ella, ha denunciado.

Por contra, Gamarra ha recordado que el programa marco del PP en el ámbito municipal sí recoge medidas para afrontar problemas que tienen los españoles y darles soluciones, como la okupación. "Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de instrumentos para poder desocupar viviendas en menos de 24 horas o que tenga instrumentos suficientes el ámbito judicial para que se puedan resolver de manera rápida los problemas de okupación porque al okupa se le desahucia", ha señalado.

La secretaria general del Partido Popular también ha lamentado que el hecho de que "se convierta en noticia" que el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo "es propio de un Gobierno en descomposición".

En opinión de la también portavoz popular, "España merece otra manera de legislar y de resolver los problemas que tienen los españoles, no que se convierta en noticia que el Gobierno llega a un acuerdo, pero es lo propio de un Gobierno en descomposición", ha reiterado.

Según Gamarra, la "realidad" es que Sánchez lleva más de cuatro años gobernando España y el país "tiene un problema de vivienda". "Prometió 20.000 viviendas pero ha construido cero: esa es la realidad de Pedro Sánchez", ha aseverado.

"La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), con un presupuesto que nada tiene que ver con el del Gobierno de España acaba de entregar 66 viviendas; el presidente del Gobierno habló de 20.000. ¿Cuántas ha entregado? Ninguna. Esta es la política de vivienda, no un acuerdo con los socios, con Eskerra y con Bildu. No sé qué podrá salir de ahí pero creo que nada bueno", ha señalado.

En este sentido, ha censurado que el alquiler "sigue subiendo" y el Ejecutivo ha sido "incapaz de impulsar medidas que lo puedan compensar o de hacer que los españoles se puedan desgravar algunas cuestiones".

Por su parte, el coordinador del programa electoral del PP, Íñigo de la Serna, considera "normal que en el Gobierno anden muy preocupados" con la vivienda social y sobre todo con el alquiler de vivienda pública. "¿Como para no!. Han conseguido tener el récord en el precio del alquiler en este país en toda su historia", ha asegurado, así como que la oferta se ha reducido un 30%.

Según De la Serna, los precios van a seguir subiendo "y lo harán más si se les ocurre intervenir en el mercado de forma sistemática", ha advertido.

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

En cuanto a las enmiendas técnicas que ha presentado el PP a la reforma de Ley del 'solo sí es sí', y sobre las que los populares esperan "una llamada" del PSOE, Gamarra ha indicado que aún no se ha materializado ningún acuerdo en ese ámbito.

Al hilo, ha recordado que el PP ha presentado las enmiendas al detectar "algunos errores que deben corregirse" y están a la espera "de que se puedan abordar la próxima semana en la Comisión y ponencia, ya convocadas, se puedan incorporar y podemos por tanto rectificar de manera urgente una ley que entró en vigor hace seis meses y que ha hecho que cerca de un millar de delincuentes sexuales, violadores y pederastas se hayan beneficiado de una ley, cuyos efectos el Gobierno de Sánchez estaba suficientemente advertido".

Además, ha censurado que, seis meses después de la entrada en vigor de la norma, el Gobierno no ha rectificado la ley, y no lo ha hecho "hasta que el clamor popular ha sido insoportable". Porque, para la popular, lo "importante" para Sánchez es "mantenerse en el poder y garantizar la supervivencia de su coalición".

En este sentido ha recordado que cuando los socios de Gobierno le han pedido que modificar el Código Penal para "beneficiar" a los dirigentes independentistas, "no ha tardado ni 39 días" en cambiarlo, mientras los españoles "llevamos más de seis meses exigiendo una derogación de la reforma del Código Penal que está beneficiando a los delincuentes sexuales y todavía no ha llegado al BOE porque Sánchez no ha dado prioridad a este asunto del que es el máximo responsable".

Gamarra ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa antes de clausurar el acto de presentación del programa marco municipal para las elecciones del 28 de mayo que se ha celebrado en Santander.