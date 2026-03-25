Ganadería abonará desde el viernes 3,2 millones de euros de varias líneas de ayuda para 3.683 beneficiarios

Ganadería abonará el viernes 3,2 millones de euros de ocho líneas de ayudas para 3.683 beneficiarios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria comenzará a abonar a partir de este viernes, 27 de marzo, un total de 3,2 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayudas que beneficiarán a 3.683 agricultores y ganaderos de la región.

De ellas, la principal partida se corresponde con el ecorrégimen de pastoreo extensivo, que, con el pago del saldo del 60% y algo más de 2,9 millones de euros, beneficiará a 3.132 ganaderos.

Además, se pagará el saldo del 70% de siembra directa, rotación de cultivos, cubiertas vegetales, espacios e islas de biodiversidad, siega sostenible, así como el 90% de la ayuda a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal, ha informado el Ejecutivo regional.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha subrayado que estas ayudas son "fundamentales" para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sector primario cántabro, y ha insistido en su papel clave en la fijación de población en el medio rural y el relevo generacional.

"Estamos hablando de un sector esencial para Cantabria, que necesita estabilidad y apoyo para seguir desarrollando su función económica, social y ambiental", ha añadido.

La consejera ha indicado que estas ayudas están vinculadas a prácticas voluntarias y por ello "es justo reconocer el compromiso de nuestros agricultores y ganaderos con la sostenibilidad del campo, porque estas ayudas significan ir más allá de los requisitos obligatorios".