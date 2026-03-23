Ganadería convoca ayudas de apoyo al sector primario para tramitar la PAC a través de organizaciones y cooperativas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas por un total de 115.000 euros destinadas a organizaciones profesionales agrarias y cooperativas que colaboren en la tramitación de solicitudes de la Política Agrícola Común (PAC).

Estas subvenciones, correspondientes al año 2026, están dirigidas a entidades legalmente constituidas en Cantabria que hayan participado en la tramitación de las solicitudes vinculadas a las distintas líneas de ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco de la Solicitud Única de la campaña 2025.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, se tramita en régimen de concurrencia competitiva y tiene como objetivo reforzar el papel de estas entidades como apoyo clave para los agricultores y ganaderos en la gestión de ayudas europeas, ha informado el Ejecutivo regional.

El presupuesto se distribuye en dos líneas: hasta 100.000 euros para organizaciones profesionales agrarias y un máximo de 15.000 euros para cooperativas agrarias.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de mañana y deberá realizarse a través del Registro Electrónico General del Gobierno autonómico o por cualquiera de los medios previstos en la normativa vigente.

La consejera María Jesús Susinos ha destacado que estas ayudas reconocen la labor "fundamental" que desempeñan las organizaciones agrarias y cooperativas en el acompañamiento a los profesionales del sector primario, "facilitando el acceso a unas ayudas que resultan esenciales para la viabilidad de las explotaciones".

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria "mantiene su compromiso con el sector agroganadero, apoyando tanto la simplificación administrativa como la profesionalización de los servicios de asesoramiento que reciben agricultores y ganaderos".

Finalmente, la consejera ha reiterado que con esta convocatoria de ayudas el Ejecutivo busca "garantizar una gestión eficaz de los fondos europeos y asegurar que lleguen en las mejores condiciones posibles a los beneficiarios finales".