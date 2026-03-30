Los ganaderos de leche cántabros piden a las industrias que "recapaciten": "Necesitamos un precio digno"

1074171.1.260.149.20260330150202 Manifestantes rocían con bidones de leche la puerta de entrada de la Fábrica Leche Celta. - EUROPA PRESS

MERUELO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos de leche cántabros han pedido a las industrias que "recapaciten" ante el anuncio de aplicar bajadas de más de 5 céntimos en el precio de la leche en origen, unas "bajadas temerarias por imposición" que, han advertido, va a "acentuar" el cierre de granjas.

Así lo han trasladado en la manifestación de este lunes convocada por las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con las cooperativas AgroCantabria, Ruiseñada, Comillas, Valles Unidos del Asón, la Federación de Razas Cárnicas y AFCA frente a la Fábrica Leche Celta en Meruelo.

A la protesta han asistido unos 150 ganaderos de leche, según las organizaciones, que han rociado con bidones de leche la puerta de la entrada de la fábrica en señal de protesta y han llamado al timbre para ser recibidos sin éxito.

"Necesitamos un precio digno", ha reivindicado en declaraciones a la prensa el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, que ha indicado que el conflicto bélico de la guerra de Irán es "preocupante para todos los sectores", pero al lácteo no les pueden "poner los contratos encima de la mesa como una imposición".

Portilla ha denunciado que estos contratos del sector lácteo con las industrias, los cuáles la mayoría expiran este 1 de abril, son "una auténtica vergüenza", no los pueden "ni masticar", y "no ha habido ningún tipo de negociación".

En este punto, ha indicado que la industria "se aprovecha" de que los productores tienen un producto perecedero en sus tanques y les "amenaza" con no recogerles la leche.

Y es que este periodo de renovación de los contratos se produce en un contexto en el que los costes de producción de la leche han aumentado por la guerra en Irán.

Así, el secretario de UGAM-COAG también ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que actualice los costes y aplique la subida correspondiente por la guerra porque no pueden "vender a pérdidas".

Según ha indicado, se han incrementado hasta en un 41% en los precios del carburante, un 20% en los fertilizantes o más de un 20% en los plásticos, en plena campaña de ensilado, además de la subida de la luz, que en las ganaderías es "muy importante" porque se ordeña todos los días durante 365 días del año.

El secretario general de UGAM-COAG ha trasladado que el sector lácteo, que se encontraba hace pocos años en la calle reivindicando un precio digno de la leche, siente "tristeza", "impotencia y rabia" ante esta situación.

Asimismo, ha apuntado que "hace unos pocos meses la industria estaba por los pueblos buscando ganaderos y buscando litros de leche", dado que "España es un país deficitario" en producción de leche, y ahora "tiran por tierra" su producción".

Según ha advertido, las explotaciones han bajado en diez años en España en torno al 50%, pasando de 17.000 a 8.700 que hay en la actualidad, y en Cantabria "solamente" quedan 700 ganaderos de leche.

"No podemos permitirnos que la industria juegue con nosotros, somos ganaderos, hablamos de que tenemos nombre y apellidos, no somos un mero número que se pueda jugar con nosotros en función de un conflicto o en función de los costes que ellos tengan que asumir", ha sentenciado.

De esta forma, ha pedido "responsabilidad" a las industrias y ha avanzado que las organizaciones ganaderas van a seguir reivindicando "donde toque".

Finalmente, Portilla ha añadido que, "minutos antes" de la protesta, han entrado a la fábrica cisternas de leche "de fuera" a "unos precios irrisorios", por debajo de los costes de producción.

"SANCIONAR A LAS INDUSTRIAS"

En este sentido, el secretario general de UPA Cantabria, Alberto Pérez Quintial, ha denunciado que los excedentes de leche de otros países como Francia, Bélgica e incluso Portugal "están viniendo a España para tirar los precios".

"Pagar la leche por debajo del precio de costo está prohibido", ha subrayado Quintial, que entiende que el Ministro y las autonomías tienen que "meter manos en el tema para poder sancionar a las industrias".

A su juicio, "esto estaba muy preparado ya antes de incluso de la guerra", que "ha disparado el problema del sector", después de "tres años con unos precios razonables donde la industria ganaba dinero, la distribución ganaba dinero y el ganadero también vivía decentemente".

Finalmente, ha trasladado que no se puede "destruir" en Cantabria "lo poco que nos queda del sector lácteo" porque es un sector "vital" para la región.