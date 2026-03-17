Los ganaderos piden "acelerar" los pagos de las ayudas de un Presupuesto de Cantabria que "llega tarde"

Los ganaderos celebran un Presupuesto de Cantabria que "llega tarde" y piden "acelerar" los pagos de las ayudas - PRC

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de las principales organizaciones del sector ganadero de Cantabria han celebrado el acuerdo para la aprobación del presupuesto de 2026, firmado entre el Partido Popular y el Partido Regionalista el pasado día 6, si bien creen que "llega tarde", por lo que han pedido "acelerar" los pagos de las ayudas para recibirlas "lo más rápidamente posible".

Así lo han trasladado, a preguntas de los periodistas, tras el encuentro mantenido en la sede del PRC con la diputada y candidata regionalista a las elecciones de 2027, Paula Fernández, para analizar la situación del sector e informarles de las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario.

En concreto, han participado directivos de UGAM-COAG, ASAJA, UPA, AIGAS-La Unión, las cooperativas Valles Unidos del Asón y Ruiseñada-Comillas, así como de la Federación de Criadores de Razas Cárnicas.

Dicho acuerdo recoge una subida de siete millones de euros para la Consejería de Ganadería, que contempla un Plan de Recría dotado con nueve millones de euros, divididos en tres años a partes iguales; el cumplimiento de pago garantizado de las subvenciones pendientes; y la elaboración de un calendario de ingreso de las resoluciones de 2026.

Tras el encuentro han atendido a los medios de comunicación el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla; el secretario general de UPA Cantabria, Alberto Pérez Quintial; y el presidente de la Federación de Criadores de Razas Cárnicas, Lorenzo González, así como Fernández.

González ha insistido en que el pacto "llega tarde porque no se va a poder ejecutar completo" y, en referencia a PSOE y Vox, ha lamentado que solo formen parte del acuerdo dos de los cuatro partidos representados en el Parlamento de Cantabria, "pero, si con dos es suficiente, bienvenido sea", ha dicho. Más allá, el también alcalde de Valdáliga (Agrupación Vecinal Independiente) se ha mostrado "muy contento" con la aprobación presupuestaria.

En un sentido parecido, Pérez Portilla ha trasladado a la candidata regionalista la "preocupación" del sector porque "los presupuestos llegan tarde". Al respecto, ha reclamado que las "indispensables" ayudas "tienen que llegar al sector ágilmente". Por ello, ha manifestado que "todos los diálogos que vayan en beneficio del sector, de agilizar, ayudar y resolver problemas que tenemos, son bien recibidos".

Igualmente, Pérez Quintial ha señalado que el presupuesto llega "con un poco de retraso" y ha pedido que la Política Agraria Común (PAC) "se pague lo más rápidamente posible". Asimismo, ha afirmado que el contacto con el Gobierno de Cantabria (PP) y el PRC "es muy importante porque quieren oírnos", y que el incremento en las partidas es "muy beneficioso para la ciudadanía".

En la misma línea, los tres han calificado el pacto PP-PRC como "una buena noticia", un acuerdo "tan necesario" y una reunión "muy satisfactoria", han dicho respectivamente.

EL PRC LLEVA AL SECTOR GANADERO "EN EL ADN"

Por parte del PRC, Paula Fernández ha recalcado que su partido lleva al sector ganadero "en el ADN" y por eso el primer punto del acuerdo con el PP es "blindar" la subida del presupuesto de la Consejería de Ganadería en siete millones, con un Plan de Recría que ha tildado de "fundamental para el sector". También, contempla la necesidad de contar con un calendario de pagos de las resoluciones y convocatorias de ayudas de 2026 que el sector "necesita para planificar".

Además, han abordado cuestiones como las enfermedades emergentes, el lobo o las guías. Sobre estas últimas, han tratado las "complicaciones" que tienen los ganaderos por la necesidad de convalidarlas, lo que, según Fernández, "está causando pérdidas y penalizaciones" en las subvenciones para el sector. En este punto, ha asegurado que son "prioridades para los ganaderos y también para los regionalistas".

También ha participado en la reunión de manera telemática el exconsejero de Ganadería y diputado del PRC, Guillermo Blanco.