Gema Igual destaca en la Red de Ciudades LALIGA el papel de Santander como referente del deporte base y la convivencia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado este martes en Madrid en la presentación oficial de la Red de Ciudades LALIGA, donde ha destacado el papel de la capital cántabra como referente del deporte base y la convivencia, así como la capacidad de los ayuntamientos para liderar la promoción deportiva desde la cercanía al ciudadano.

La iniciativa, impulsada por LALIGA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), nace para combatir el odio en todas sus manifestaciones a través del deporte.

Durante su intervención, la regidora santanderina ha puesto en valor el papel de los municipios como agentes clave para construir una sociedad más inclusiva y ha defendido que "el deporte, y de forma masiva el fútbol, es uno de los mayores catalizadores de integración del que disponemos".

Igual ha recordado que los ayuntamientos gestionan una parte esencial del ecosistema deportivo local y son la administración más cercana a vecinos, familias y clubes. "Somos la primera puerta de entrada de los niños al deporte. Esa primera experiencia suele producirse en una instalación municipal, y por eso tenemos la responsabilidad de garantizar que esté impregnada de valores como el respeto, el compañerismo y la igualdad", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que cada fin de semana miles de personas participan en entrenamientos y competiciones en instalaciones municipales, convirtiendo estos espacios en auténticos puntos de encuentro y convivencia. "El deporte rompe barreras, derriba prejuicios y genera oportunidades para todos", ha afirmado.

La alcaldesa ha remarcado también la importancia de que Santander forme parte de esta alianza nacional junto a otras ciudades españolas con presencia de clubes profesionales, lo que permitirá compartir buenas prácticas, desarrollar campañas de sensibilización y reforzar proyectos comunes vinculados a la inclusión social y la promoción de valores.

"Formar parte de la Red de Ciudades LALIGA nos permite fortalecer el trabajo que ya realizamos desde Santander y seguir avanzando para que nuestras instalaciones deportivas y nuestros clubes sean espacios seguros, abiertos y ejemplares", ha añadido.

La Red de Ciudades LALIGA nace con vocación de permanencia y contempla entre sus primeras líneas de actuación programas formativos, talleres y campañas de sensibilización dirigidas especialmente a la juventud.

Con esta participación, Santander consolida su compromiso con el deporte base, la convivencia y la igualdad de oportunidades, utilizando el deporte como una herramienta real de transformación social.