Gema Igual se desvincula de la orden de retirar la pancarta contra el McDonalds en el Mercado de Puertochico

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado que "no ha intercedido para nada" en la orden municipal remitida a la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico para que retire la pancarta colocada en un edificio de la calle Andrés del Río como protesta contra la instalación de McDonald's.

"La alcaldesa no es quien manda ni poner ni quitar ninguna pancarta", ha aseverado, a preguntas de los periodistas, Igual, desvinculándose así del informe remitido desde el Ayuntamiento a este colectivo solicitando la retirada de la pancarta porque no cumple la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

Igual ha asegurado que el escrito no se debe a que a "la alcaldesa le moleste una pancarta", sino que han sido técnicos municipales los que han determinado que ésta "no cumple con las normas". "Yo he estado acostumbrada a que había hasta bolsas de basura cuando bajaba de mi casa en otra época", ha ironizado.

Ante tal escrito, la Comisión anunció que no retiraría la pancarta, en la que se puede leer 'GEMA, de mercado de barrio a pre-after, no da IGUAL', y señaló que acudiría a las instancias que corresponda.

Al respecto, Igual ha asegurado que "respeta" lo que decida la comisión acerca de si retira o no la pancarta "arriesgando lo que tengan que arriesgar".

En este sentido, ha afirmado que "desconoce" si los autores de la pancarta se enfrentarían a multa o no y tampoco sabe el importe. "Es una ordenanza municipal y son las normas".

Igual ha sido cuestionada sobre este tema tras participar en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno sobre la comisión de seguimiento de la integración ferroviaria de Santander celebrada este miércoles.

Allí también ha asegurado, a preguntas de los medios de comunicación, que "no ha tenido tiempo" para examinar el proyecto de reforma y ampliación de los Campos de Sport del Sardinero que registró el pasado viernes el Racing en el Ayuntamiento.