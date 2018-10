Gema Igual insta a gobiernos central y regional a poner fecha para firmar el convenio de integración ferrovia

Publicado 09/08/2018 12:40:21 CET

Muestra su "total disponibilidad" y remitirá sendos escritos al Gobierno central y al autonómico pidiendo una fecha para la firma

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha mostrado su "total disponibilidad" para firmar el convenio interadministrativo para la integración ferroviaria de la ciudad y remitirá sendos escritos al Gobierno de España (PSOE) y al de Cantabria (PRC-PSOE) instándoles a comunicarle una fecha para la rúbrica.

En declaraciones a los periodistas, Igual ha explicado que ha decidido remitir estos escritos a ambos ejecutivos después de conocer por los medios de comunicación que el convenio podría firmarse este mismo mes, según afirmó el miércoles en rueda de prensa, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, el regionalista José María Mazón, al dar a conocer que este jueves el Gobierno autonómico iba a aprobar en Consejo la autorización del convenio.

"Ya que han sido ellos los que han declarado que posiblemente en este mes pueda ser la firma --a mí quien me lo cuenta eso son los medios de comunicación y no son ellos-- y yo lo que debo es decirles que ya que han declarado, o ya que he leído, que posiblemente sea la firma pues yo encantada de la vida, total disponibilidad para esa firma porque es algo importantísimo para la ciudad pero por favor que me lo digan", ha dicho.

Igual ha realizado estas declaraciones durante una visita a la calle Voluntariado para asistir al inicio de las obras del nuevo área de esparcimiento canino en Peñacastillo.