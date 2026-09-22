El Gobierno adjudica en 3,2 millones de euros la segunda fase del acondicionamiento de La Pozona de Miengo

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Fomento, Robero Media, visitan La Pozona de Miengo, en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado en 3,2 millones de euros la segunda y última fase del proyecto de acondicionamiento integral de la dársena de La Pozona de Miengo.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha explicado que con esta actuación Ejecutivo culminará la mejora de la infraestructura y dará una solución definitiva a una reivindicación "histórica", al dotar al municipio de un puerto autonómico "a la altura" del resto de instalaciones portuarias de la región.

La adjudicataria, la UTE La Pozona de Miengo, contará con 24 meses para ejecutar estos trabajos que contemplan la creación de una nueva dársena con 86 amarres, frente a los 59 actuales, distribuidos en dos calles de navegación. También se llevará a cabo la sustitución de pantalanes y pasarelas, la instalación de torretas de suministro eléctrico y agua, y el acondicionamiento del espacio terrestre con rampas de varada y accesos rodados y peatonales.

El proyecto se completará con la limpieza y regeneración de la zona intermareal, garantizando la protección medioambiental y la integración paisajística, ha informado el Gobierno.

Media ha destacado que con la adjudicación de estos trabajos se materializa uno de los compromisos asumidos por el Gobierno al inicio de la legislatura y supone dar respuesta a una demanda por la que los usuarios de La Pozona llevan años trabajando.

En este sentido, ha señalado que "el proceso ha sido largo y difícil" desde que en 2003 la Asociación La Pozona comenzó a trabajar para conseguir la legalización de esta instalación portuaria, y ha recordado que su mejora fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el actual Ejecutivo. "Es una reivindicación histórica que el Gobierno de Buruaga hace realidad".

Estas obras se suman a las actuaciones ejecutadas en los últimos meses en esta infraestructura dentro de la primera fase del proyecto, que contó con una inversión de 204.309 euros e incluyó el acondicionamiento y estabilización de la escollera, que presentaba un importante deterioro, así como la colocación de dos balizas de señalamiento en la bocana de entrada y el cierre perimetral de la instalación.