El Gobierno afea al PSOE intentar "meter miedo" sobre el vertedero de amianto y crear "un problema que no existe"

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha acusado al PSOE de intentar "meter miedo" sobre el vertedero de amianto que se está ejecutando en Castañeda para intentar generar "un problema que no existe".

Así ha respondido este martes el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, a la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha expresado la "preocupación" de los socialistas y, según ha señalado, también la de los vecinos de Castañeda y otros cercanos, como el de Piélagos o Santa María de Cayón, por este proyecto y en las que también ha denunciado el "oscurantismo" del Ejecutivo regional en este asunto y exigido que aporte "toda la información".

Al respecto, Media ha acusado a los socialistas de llevar ya "unas cuantas semanas" intentando "meter miedo en el cuerpo a la gente" en relación a este proyecto, que se está ejecutando en el monte Carceña, en Castañeda, en la zona donde se ubica el actual vertedero de la zona que gestiona la empresa Iacan, "diciendo que aquello va a ser peligrosísimo" y acusando al Gobierno de no explicar la actuación.

"Fíjense ustedes cómo será de complicado este vertedero de amianto que no lleva ni una tramitación especial", ha ironizado el titular de Medio Ambiente.

Así, ha asegurado que "en cuanto" la empresa solicite la autorización para poder acoger este tipo de residuos, algo que va a hacer este mismo agosto, "y pase un mes", "está automáticamente autorizado". "Fíjense ustedes la peligrosidad de ese vertedero", ha añadido.

Sobre las acusaciones de "oscurantismo", Media ha insistido, como ya señaló hace unos días, en que el Gobierno no dio inicialmente el nombre del municipio donde se iba a ejecutar porque se trata de una actuación 100% privada en la cual el Ejecutivo "no tiene que poner ni un solo euro".

El consejero ha detallado que el Gobierno regional solicitó a la empresa IACAN, responsable del actual vertedero de Monte Carceña, que la ampliación que está llevando a cabo incluyera un vaso donde se pudieran llevar allí los residuos de amianto "que hay a lo largo y ancho" de la comunidad autónoma.

Según ha indicado, hasta ahora Cantabria no cuenta con un vertedero para residuos de amiento "porque nadie de los que han estado en el Gobierno nunca se han preocupado de que eso así fuera".

También ha señalado que el Gobierno central, con el voto del PSOE, aprobó una ley que "obliga a todos los gobiernos autonómicos y a todos los municipios a hacer un inventario de todo el amianto que hay a lo largo y ancho de cada uno de sus territorios y llevarlos a un vertedero perfectamente habilitado para su tratamiento", algo que decretó --ha dicho Media-- "como hacen siempre los socialistas y Sánchez las cosas: con una ley y sin poner los medios adecuados para que pueda cumplirse".

El consejero ha defendido que, ante esta "obligación" del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico ha sido "responsable" al solicitar a la empresa la creación de este espacio para amianto, que "en breves fechas" estará disponible para que "todos los cántabros" --empresarios, gobiernos o ayuntamientos-- puedan depositar allí los residuos de este material para su tratamiento.

"HAY PARTIDOS CON MUCHO TIEMPO LIBRE"

Tras estas declaraciones de los socialistas, Media ha opinado que hay partidos políticos que "tienen mucho tiempo libre en verano y poco que hacer y, sobre todo, nada que resulte rentable para los ciudadanos".

"Me gustaría saber cómo la portavoz socialista, que tiene un cargo de alta representación de la Administración General del Estado en un entorno como es la Zona Franca, tiene tanto tiempo para dedicarle a su partido a ser portavoz de ese partido cuando debiera estar trabajando por todos los españoles y por todos los cántabros. No quiero pensar que está utilizando el dinero que percibe de los Presupuestos Generales del Estado para tener un puesto a sueldo como tiene su suegro (José Félix Tezanos, presidente del FIS), por ejemplo, y utilizarlo en beneficio de su propio partido", ha censurado Media.

El consejero ha recomendado a Quiñones "que se dedique a trabajar en lo suyo por lo que le pagan los españoles y a dejar de meter miedo, basura y bazofia, que es lo que hacen muchos de los socialistas, para intentar que en ciertos ayuntamientos haya un problema que no existe".

"Sería muy bueno que esta señora se dedique a trabajar por lo que le pagan los españoles y a dejar de mentir y a dejar de meter el miedo en el cuerpo a la gente cuando es un proyecto que nos vemos obligados a hacerlo por su presidente", ha dicho.

Ha opinado que Quiñones ha estado "desafortunada" en sus declaraciones, algo que, a su juicio, "últimamente hace cada vez que coge un micrófono: hablar de cosas que desconoce y intentar meter el miedo en el cuerpo a la gente con cuestiones que son absolutamente vergonzosas".

Media ha realizado estas declaraciones durante su visita de este martes a Valle de Villaverde, donde ha acudido a inaugurar las obras de la carretera La Matanza-La Capitana.

Utilizando como ejemplo este municipio, el consejero se ha preguntado cómo va a eliminar el Ayuntamiento de Valle de Villaverde este material --presente en muchas construcciones-- "si no tenemos un sitio donde llevarlo que pueda ser barato". "Pues igual hay que preguntárselo a la señora Quiñones", ha zanjado.