El Gobierno aprueba el decreto para la concesión directa de subvenciones para fomentar la contratación en pymes

Fachada del polígono industrial de Guarnizo - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación en pequeñas y medianas empresas.

Las subvenciones contempladas en el decreto tienen el carácter de ayudas minimis y podrán beneficiar a las pymes del sector privado, incluyendo autónomos y mutualistas de colegio profesional, así como entidades privadas sin ánimo de lucro, ha informado el Gobierno.

Serán acciones subvencionables la formalización de contratos de formación en alternancia de seis meses de duración mínima e inferior a un año, en alternancia de un año duración mínima e inferior a dos años y en alternancia por su duración máxima de dos años. También la prórroga de contratos de formación en alternancia de un año como mínimo.

Además, la formalización de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional de seis meses de duración mínima e inferior a un año y de duración máxima de un año, así como la prórroga de estos contratos formativos para la obtención de la práctica profesional de seis meses de duración.

En cuanto a la cuantía de la subvención será, por la formalización de contratos de formación en alternancia a jornada completa de seis meses de duración mínima e inferior a un año, 3.500 euros en el caso de hombres y 4.000 euros en el caso de mujeres; y por la formalización de contratos de formación en alternancia a jornada completa de un año de duración mínima e inferior a dos años, 8.000 euros en el caso de hombres y 8.500 euros en mujeres.

Por la formalización de contratos de formación en alternancia a jornada completa por su duración máxima de dos años, 14.500 euros en el caso de hombres y 15.000 euros en mujeres; por la prórroga de contratos de formación en alternancia a jornada completa de un año de duración mínima, 6.500 euros en el caso de hombres y 7.000 euros en mujeres.

Por la formalización de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional a jornada completa de seis meses de duración mínima e inferior a un año, 4.000 euros en el caso de hombres y 4.500 euros en el caso de mujeres; por la formalización de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional a jornada completa por su duración máxima de un año, 9.500 euros en el caso de hombres y 10.000 euros en el de mujeres; y por la prórroga de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional a jornada completa de seis meses de duración, 4.000 euros en el caso de hombres y 4.500 euros en el caso de mujeres

Estas cuantías experimentarán un incremento de 1.000 euros adicionales cuando la persona contratada sea víctima de violencia de género, persona con discapacidad o víctima de terrorismo. También cuando la entidad beneficiaria tenga reconocida el uso del distintivo 'Sello Empresa Formadora de FP Dual de Cantabria'.

Además, estas cuantías señaladas experimentarán un incremento del 25% cuando la contratación sea llevada a cabo por microempresas (aquellas que tengan una plantilla inferior a 10 personas); y de un 20% cuando el domicilio fiscal de la empresa solicitante se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento.

TORRELAVEGA

Por otra parte, en el ámbito de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se acepta la donación a favor de la Administración General de Cantabria de una parcela en Torrelavega ofrecida por el Ayuntamiento para la construcción de un Conservatorio de Música y Danza y la nueva sede de la Escuela de Arte Roberto Orallo.

Se trata de una parcela con una superficie de 20.481 metros cuadrados situada en el barrio de Sierrapando.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, se ha autorizado la celebración del contrato de servicios de recogida y transporte de cadáveres y de traslado de la comisión judicial en los supuestos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad cuando intervenga alguno de los órganos judiciales adscritos a Cantabria, con un valor estimado de 462.783 euros.

También se han aprobado los decretos que autorizan a la Junta Vecinal de Arnuero, perteneciente al Ayuntamiento de Arnuero, a adoptar su bandera y escudo heráldico.

Dentro de Educación, Formación Profesional y Universidades se ha autorizado la celebración de convenios de colaboración con los ayuntamientos de Liérganes y Potes para la financiación de las obras de mejora del CEIP Eugenio Perojo, por 73.177 euros, y del CEIP Concepción Arenal, por 38.578.

También se ha autorizado la implantación en el Sistema Universitario de Cantabria de enseñanzas universitarias oficiales el Grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil y el Grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, ambos por la Universidad de Cantabria; el Programa de Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Nutrición Humana por la Universidad del Atlántico y la Universitá Politécnica delle Marche; y el Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, desde el curso académico 2026-2027.

Finalmente y entre otros acuerdos, en Cultura, Turismo y Deporte, el Consejo ha autorizado la firma del protocolo general de actuación entre la Biblioteca Nacional de España y la Comunidad Autónoma para la prestación del servicio de acceso y consulta de las colecciones digitales conservadas en la Biblioteca Nacional en sus centros de conservación, con fines de investigación.