El Gobierno asegura su apoyo a los Centros de Interpretación pero la plantilla no descarta más protestas

Blanco dice que "no se va a cerrar ni un centro" y que la financiación está "asegurada", pero la plantilla cree que su plan "no tiene futuro"

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha asegurado que "no se va a cerrar ni un solo Centro de Interpretación" de la región y que éstos tienen "asegurada" la aportación económica del Gobierno de Cantabria, aunque la plantilla insiste en que el plan de la Consejería para el funcionamiento de esta red "no tiene futuro" y no descarta continuar las movilizaciones para hacerle ver que es "un error".

Así lo han dicho en declaraciones a los medios tras una reunión mantenida este jueves entre la Consejería, la Red Cántabra de Desarrollo Rural y el comité de empresa de ésta (CCOO), que ha protagonizado varias protestas y jornadas de huelga en los Centros de Interpretación ya que no está de acuerdo con el pliego de condiciones elaborado para licitar la gestión de esta red de centros, ya que recoge 8 de ellos y piden que recoja los 12 existentes con el fin de "unificarlos" y evitar "actuaciones paralelas que se van a pisar".

El consejero ha señalado que, "más allá de las vicisitudes que se quieran dar a entender, por nuestra parte apoyaremos Naturea" -servicio que gestionan estos centros-, y está "seguro" de que la Red Cántabra de Desarrollo Rural "no quiere prescindir de ningún trabajador". Además, ha destacado que tienen "asegurada" la aportación aprobada este año de 1,4 millones de euros, la máxima hasta la fecha.

Sin embargo, desde CCOO Mariano Carmona ha rebatido que la dotación es anual y "depende de la voluntad política", y al margen de que "pueda haber voluntad del consejero para 2023, a nadie se le escapa que hay elecciones", por lo que apuesta, como solución, por recoger las condiciones en el pliego "haciendo de verdad una red" con todos los centros.

"Aunque lo quieran ocultar, desglosan los centros, porque hay ocho que salen en el pliego y los otros se siguen quedando atrás. No recogen la propuesta de unificarlos", ha lamentado, explicando que "no puede ser que dos Centros de Interpretación subvencionados por el Gobierno de Cantabria se van a hacer la competencia".

Por ello, el sindicato convocará a los trabajadores en una asamblea y no descarta continuar con las movilizaciones, si bien Carmona cree que la negociación "se ha roto" porque la postura de la Consejería es "inamovible" y "tendremos una confrontación hasta el final de los tiempos".

Desde la Red Cántabra de Desarrollo Rural han mostrado una postura "totalmente alineada" con la de la Consejería, destacando el esfuerzo económico que, con la dotación de 1,4 millones, "denota la voluntad de continuidad, de garantizar todos los puestos de trabajo y de mejorar las condiciones", porque "en ningún momento se ha planteado la posibilidad de prescindir de nadie".

Los ocho espacios que integrarán la red, propiedad de la Administración regional o cedidos a ésta por sus propietarios, son: los Centros de Interpretación de los Parques Naturales Saja-Besaya, Collados del Asón y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; y los Centros de Interpretación del Monte Hijedo y de la Piedra en Seco (ambos en Valderredible), del Embalse del Ebro (Campoo de Yuso), del Río Ebro (Hermandad de Campoo de Suso) y de los Caminos de La Harina (Pesquera).

APOYO AL PROGRAMA NATUREA

Antes del encuentro con los representantes de los trabajadores, Blanco se ha reunido con la junta directiva de la Red Cántabra de Desarrollo Rural para presentarle la propuesta de nuevo convenio marco de colaboración para el apoyo al Programa Naturea de la Red, una vez que el actual finalice su vigencia el 31 de diciembre.

El consejero ha asegurado que su departamento va a seguir ofreciendo su apoyo económico durante los próximos años para garantizar la continuidad de este programa en el corto, medio y largo plazo, como ha ocurrido desde 2009, "a pesar de los intentos de algunos de acabar con él".

Para ello, ha avanzado la intención de su departamento de comenzar la tramitación de un nuevo convenio para el apoyo al Programa Naturea de la Red a partir del 1 de enero, con una vigencia inicial de 4 años prorrogable, por acuerdo de las partes, por otro periodo similar.

Un nuevo convenio que se plasmará en convenios ejecutivos anuales y que implicará el apoyo de la Consejería a la Red para el Programa Naturea y las actividades en él contempladas: la realización de rutas guiadas de interpretación y educación ambiental en toda Cantabria, incluida la señalización y mantenimiento de las mismas, y el mantenimiento y atención a los visitantes en los centros temáticos que la Red Cántabra adscrita el Programa Naturea y cuyo contenido tenga que ver con el conocimiento, la sensibilización y la educación sobre la biodiversidad de Cantabria y su aprovechamiento sostenible.

En cuanto a los centros temáticos de Naturea que se contemplan en la propuesta realizada por la Consejería están los cuatro que han sido incorporados por la Red Cántabra de Desarrollo Rural a Naturea: la Casa de la Naturaleza de Pesaguero, el Centro Ornitológico del Embalse del Ebro en La Población, el Centro del Faro de San Vicente de la Barquera y el Punto de Información de la Red Natura 2000 en Valles Pasiegos (Puente Viesgo).

El consejero se ha mostrado partidario de dar continuidad a la "especial" colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Red Cántabra de Desarrollo Rural a la hora de promocionar la información y el conocimiento sobre el patrimonio natural de Cantabria, y ha destacado el papel que desempeña Naturea para generar un conjunto de rutas guiadas, actividades de información, sensibilización y educación ambiental.

Además del consejero han estado presentes el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio; y los presidentes del resto de Grupos de Acción Local: Gregorio Alonso (Liébana), Pablo Gómez (Campoo-Los Valles), Secundino Caso (Saja-Nansa) y Ángel Sainz (Valles Pasiegos).