El Gobierno ayudará a 18 ganaderos cántabros con 880 reses afectadas por los incendios en Castilla y León

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha recibido este viernes a este grupo de ganaderos cántabros afectados - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ayudará a 18 ganaderos cántabros afectados por los incendios en Castilla y León al pastar sus reses, un total de 880, en puertos de la comunidad vecina.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha recibido este viernes a este grupo de ganaderos cántabros afectados al haber quedado "arrasados, parcial o totalmente", los terrenos en los que pastan sus animales.

Tras conocer de primera mano su testimonio, la consejera ha ofrecido "toda la ayuda disponible" a estos ganaderos trashumantes.

Susinos ha puesto a disposición de los ganaderos "agilidad en la tramitación de guías de movimiento, colaboración para hacerles llegar comida e incluso alguna de las fincas propiedad del Gobierno de Cantabria para que puedan reubicar su ganado" durante el tiempo que iban a tener a sus animales pastando en esos terrenos afectados por los incendios.

"Sus animales es lo único que tienen", ha señalado en un comunicado la consejera, que ha subrayado que, "tras el infierno que han vivido, el Gobierno de Cantabria se pone a su disposición para que tanto ellos como su ganado se encuentre en las mejores condiciones posibles".

También ha resaltado la colaboración del sector ya que, según ha indicado, "se está movilizando para contribuir con donaciones de comida, como bolas, forrajes y tacos de camperas".

Además, ha precisado que "en el caso de que fuera necesario, desde el Gobierno articularemos una ayuda de emergencia que garantice el bienestar de estos animales haciéndoles llegar la comida que necesiten y las actuaciones sanitarias derivadas de esta situación".

De los 18 ganaderos afectados, tres de ellos con 380 animales ya están reubicados en pastos de la zona, aunque es posible que necesiten alimento; y a otros dos, con 87 animales, la Consejería les está buscando ubicación.

Los 13 restantes se volverán a Cantabria, unos de manera inmediata (seis que suman 161 animales) y otros siete ganaderos con 255 animales quieren aguantar en la zona de Castilla y León el tiempo que puedan.

"Hablamos de diferentes circunstancias", ha explicado la consejera, que ha detallado que se trata de ganaderos extensivos que tienen a sus animales en los puertos durante unos meses y, por ello, no disponen en sus almacenes del acopio de alimento necesario "para enfrentarse a una situación extraordinaria como la que estamos viviendo".

Por este motivo, ha reiterado la voluntad de prestar "toda la ayuda que podamos aportarles para alimentar a su ganado durante estos meses, unos tres meses, hasta que la situación se normalice".

En el marco de esta colaboración, la cooperativa Agrocantabria se ha comprometido a coordinar toda la ayuda que vaya llegando a lo largo de este tiempo.

La consejera ha agradecido la respuesta y la solidaridad del sector primario de Cantabria que, "como siempre, son los primeros en ponerse a disposición y en ayudar en todo lo que haga falta en situaciones de emergencia".

En la reunión con estos ganaderos afectados, de la que ha informado en un comunicado el Gobierno regional, también han estado presentes el director general de ganadería, Alfredo Álvarez; y el director general de Agrocantabria, Jacobo Alonso.