Gobierno y Ayuntamiento estudian colaborar en la redacción de un plan de emergencias municipal para Santillana del Mar

Reunión de la consejera y la alcaldesa de Santillana del Mar - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, han mantenido una reunión en la que han estudiado distintos proyectos para el municipio, entre los que destaca la futura redacción de un plan de emergencia municipal.

La regidora ha destacado la importancia de la necesidad de contar con este instrumento de planificación para prever la forma de actuación en caso de emergencias y poder afrontar situaciones de evacuación en el municipio, que recibe al año más de un millón de visitas.

Por su parte, la consejera ha ofrecido la colaboración y el apoyo de los técnicos de la Dirección General de Seguridad para dotar a Santillana del Mar de una herramienta para la prevención y gestión de las emergencias, que recoja, entre otras cuestiones, el análisis de los posibles riesgos y el catálogo de recursos disponibles en este ámbito.

"Es un instrumento muy importante a la hora de establecer los procedimientos de actuación de los recursos públicos y privados con protocolos de alarma y evacuación y socorro", ha subrayado.

Por otro lado, en materia de Justicia, ambas dirigentes han abordado el proyecto de mejora de la Oficina de Justicia Municipal --el antiguo Juzgado de Paz-- para adaptar sus espacios a las nuevas funciones que asumen estos servicios públicos con la nueva Ley de Medidas para la mejora del servicio público de Justicia. Con el proyecto se habilitará una sala de reuniones para la celebración de las comparecencias judiciales telemáticas.

En este punto, la consejera de Justicia ha indicado que la Oficina de Justicia municipal contará en 2026 con más ayuda autonómica para facilitar su funcionamiento, al aumentar un 25 por ciento el presupuesto de esta partida, que estaba congelada en Cantabria desde 2011. A esto se añade las inversiones en mejoras tecnológicas que el Gobierno ha ejecutado en todos estos servicios municipales de Justicia.

"Son oficinas que amplían las competencias y servicios de los antiguos juzgados de paz y que el Ejecutivo cántabro está potenciando de forma importante como servicio esencial en la cohesión social y territorial y en la igualdad en el acceso a los servicios de Justicia", ha remarcado Urrutia.

Por último, en el ámbito de la Seguridad, se han estudiado distintas fórmulas para garantizar la seguridad vial de los usuarios de la nueva carretera entre Viveda y Duález con el fin de evitar accidentes derivados de la posible irrupción de animales en la calzada.

En este encuentro, celebrado en la sede regional de Peña Herbosa, también ha participado el primer teniente alcalde de Santillana del Mar, Rafael Oceja, ha informado el Ejecutivo.