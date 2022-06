El Gobierno de Cantabria apoya a Celsa para que pueda recibir fondos de la SEPI para su rescate

Marcano afirma que el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo "debe prevalecer por encima de otros intereses financieros"

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Javier López Marcano, ha mostrado este miércoles su apoyo al Grupo Celsa, perteneciente a la familia Rubiralta y al que pertenece la planta de la Global Steel Wire en Santander, para poder acceder al rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de su Fondo de Ayuda a la Solvencia en Empresas Estratégicas.

López Marcano ha advertido la "situación trascendental" en la que se encuentra este grupo siderúrgico, cuyo rescate por parte de la SEPI aún está pendiente de resolverse a tres semanas de que expire el plazo para acceder a estas ayudas debido a que aún no se ha llegado a un acuerdo entre la compañía y los acreedores.

El consejero cántabro ha defendido que la actividad de Celsa "debe prevalecer por encima de intereses financieros que no prioricen el mantenimiento y crecimiento de puestos de trabajo y que impedirían el acceso a los citados fondos públicos", ha señalado.

El consejero ha subrayado que Celsa, a través de su filial Global Steel Wire, es una "empresa fundamental" para Cantabria. "Representa el 25% de nuestras exportaciones y de nuestro PIB industrial, y contribuye al mantenimiento del valor insustituible de la economía industrial en Cantabria", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que, desde que el Gobierno de Cantabria conoció el impacto que provocó el Covid en la compañía, "siempre" ha apoyado su candidatura como empresa estratégica para recibir fondos de ayuda de la SEPI.

"No nos podemos permitir que una vez aprobados esos fondos, la financiación pública no entre en la compañía por causa de un bloqueo interesado y especulativo de sus acreedores. No es razonable que los fondos de inversión pretendan beneficiarse de una ayuda pública a la vez que exigen altísimas rentabilidades", ha aseverado Marcano, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Al igual que sus homólogos de Cataluña y el País Vasco, el consejero cántabro ha mostrado su deseo de que los acreedores de Celsa se sumen a los acuerdos que ya se han adquirido por parte de la compañía y que eviten así el bloqueo de la entrada de capital público.

López Marcano espera que todas las partes implicadas en la resolución de los acuerdos que deben posibilitar la entrada de financiación pública para impulsar la compañía "tomen conciencia de la relevancia de su decisión y se adhieran, antes de que finalice el plazo para la entrada del fondo gestionado por la SEPI".