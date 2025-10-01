Gobierno de Cantabria y COERCAN lanzan una campaña para apoyar a mayores en el uso de dispositivos electrónicos

El Consejero De Industria, Empleo, Innovación Y Comercio, Eduardo Arasti, Presenta, Junto Al Presidente De COERCAN, Miguel Ángel Cuerno, La Campaña ‘Apoyo A Nuestros Mayores En El Uso De Los Sistemas Electrónicos’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

Una tienda en Santander (C-System) y otra de Torrelavega (Electrónica Aja) les ayudarán gratuitamente a resolver sus problemas

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) han lanzado una campaña que permitirá que las personas mayores puedan recibir ayuda y asesoramiento gratuito sobre el uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles u ordenadores.

Esta iniciativa "experimental" ha empezado a funcionar esta semana con dos puestos de atención senior en la calle Vargas de Santander (C-System, tienda especializada en Informática) y en la calle José María de Pereda de Torrelavega (Electrónica Aja), a donde pueden acudir las personas mayores para ayudarles de forma gratuita a resolver con cualquier problema con sus dispositivos electrónicos.

Así lo han explicado este miércoles el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y el presidente de COERCAN, Miguel Ángel Cuerno, durante la presentación de esta iniciativa, denominada 'Apoyo a nuestros mayores en el uso de sistemas electrónicos'.

Arasti ha opinado que se trata de un proyecto piloto "bonito, atractivo y loable" ya que busca atender las necesidades de las personas mayores en materia de nuevas tecnologías y dar respuesta a sus limitaciones a la hora de utilizar medios electrónicos, algo "bastante demandado".

También ha deseado que esta iniciativa, fruto de un convenio de colaboración firmado recientemente entre el Gobierno de Cantabria y COERCAN, tenga éxito y ha confiado en que estos puntos de ayuda se extiendan en el futuro a otros establecimientos y se consolide para luchar contra la brecha digital a la que se enfrentan las personas mayores.

Arasti ha abogado por "hacer todo lo posible" para que la brecha digital de las personas mayores disminuya y llegue a dejar de existir. Y es que, según ha indicado, a pesar de las dificultades y problemas que se encuentran en el uso de los sistemas electrónicos, éstos son "muy importantes" para el colectivo.

Por su parte, el presidente de COERCAN ha agradecido el apoyo del Gobierno de Cantabria para la puesta en marcha del proyecto.

Según ha indicado, la "creciente digitalización comercial ha generado una brecha tecnológica en muchas personas mayores, por lo que pueden quedar excluidos de los beneficios que los productos tecnológicos les pueden facilitar".

En la presentación de la campaña también han participado el director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; el secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón, y los responsables de los establecimientos comerciales en los que comenzarán la campaña: C- System, de Santander, y Electrónica Aja de Torrelavega.