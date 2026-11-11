El Gobierno de Cantabria convoca nuevas bolsas de empleo para la Administración de Justicia

Archivo - El Palacio de la Justicia de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

Con más cuerpos y mayores facilidades de acceso SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico ha publicado este martes, en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la convocatoria de nuevas bolsas de empleo para la cobertura de plazas de personal funcionario interino en la Administración de Justicia de la comunidad autónoma.

Esta convocatoria se enmarca en el nuevo sistema de gestión regulado por la Orden PRE/140/2026, que introduce importantes mejoras para agilizar los nombramientos, flexibilizar los procedimientos de acceso y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de personal de los órganos judiciales, ha informado el Ejecutivo.

El consejero de Justicia, Juan Sáez Bereciartu, ha destacado que esta renovación supone un avance tanto para la gestión de los recursos humanos como para la calidad del servicio público de justicia, "al disponer de un sistema más flexible y adaptado a las necesidades reales de los órganos judiciales".

"Queremos contar con bolsas de empleo más amplias, accesibles y operativas, que nos permitan cubrir las necesidades de personal con mayor agilidad y garantizar el funcionamiento adecuado de los órganos judiciales de Cantabria", ha señalado.

Asimismo, Sáez Bereciartu ha subrayado que esta convocatoria representa además una oportunidad de empleo para los cántabros interesados en desarrollar su actividad profesional en la Administración de Justicia.

El Gobierno autonómico facilita el acceso a estas bolsas y amplía las posibilidades de participación, "lo que supone abrir nuevas oportunidades laborales y, al mismo tiempo, reforzar los medios humanos de un servicio público esencial para los ciudadanos", ha valorado el consejero.

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca la incorporación del cuerpo de Auxilio Judicial, que hasta ahora no estaba incluido en las bolsas de trabajo.

De este modo, se convocan bolsas para los cuatro cuerpos: Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

También aumenta el número máximo de integrantes en las bolsas de Gestión Procesal, que pasa de 200 a 220, y de Tramitación Procesal, que se incrementa de 300 a 320.

La bolsa de Médicos Forenses mantiene sus 30 integrantes, mientras que la nueva bolsa de Auxilio Judicial contará con 160 aspirantes. Otra de las mejoras más relevantes es que los aspirantes podrán formar parte simultáneamente de bolsas de distintos cuerpos, frente a la convocatoria anterior, que limitaba la inscripción a una única bolsa.

Cuando una persona sea nombrada en uno de los cuerpos, permanecerá temporalmente como no disponible en las restantes hasta que finalice su nombramiento. Además, se elimina el requisito de haberse presentado al primer ejercicio de la última convocatoria de oposiciones para poder acceder a las bolsas, lo que amplía las posibilidades de participación de las personas que reúnen la titulación y los requisitos exigidos.

También desaparece la exigencia específica de acreditar conocimientos de tratamiento informático de textos o experiencia equivalente para acceder a la bolsa de Tramitación Procesal.

La nueva convocatoria introduce asimismo cambios en el procedimiento de llamamientos. Se establece un sistema más homogéneo que permite ofrecer destinos en cualquiera de los partidos judiciales de Cantabria, aunque los aspirantes podrán manifestar sus preferencias por determinados ámbitos territoriales.

En cuanto a la valoración de méritos, se dará mayor peso a la experiencia profesional específica en el mismo cuerpo al que se opta y se tendrán en cuenta los ejercicios superados en los dos últimos procesos selectivos finalizados, frente a la convocatoria anterior, que únicamente contemplaba el último proceso.

La tramitación de las solicitudes también se simplifica. La presentación será exclusivamente telemática a través de la sede electrónica habilitada al efecto y el plazo para presentar solicitudes se establece en quince días hábiles a partir de mañana.

La nueva regulación contempla, además, alternativas para atender las necesidades de personal cuando se agoten las listas de las bolsas, así como un sistema de prácticas para los nuevos funcionarios interinos, con el objetivo de facilitar su incorporación y adaptación a los puestos de trabajo.

Con esta convocatoria publicada hoy en el BOC, el Ejecutivo autonómico da un nuevo paso en la modernización de la gestión de personal de la Administración de Justicia, con procedimientos más flexibles y una mayor capacidad de respuesta para garantizar la cobertura de los puestos necesarios en los órganos judiciales de la comunidad autónoma.