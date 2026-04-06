El Gobierno de Cantabria destaca el "mejor" marzo en afiliación y con mínimos de paro en 18 años

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha destacado que la comunidad autónoma ha registrado en marzo el "mejor dato" de afiliación media a la Seguridad Social de la serie histórica en un mes de marzo, con 235.642 cotizantes, y también el número más bajo de parados de los últimos 18 años para ese mes (28.877).

Así lo han puesto en valor tanto la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, como el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, tras conocerse este lunes los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo.

En un mensaje en redes sociales, y tras poner en valor que Cantabria sigue "batiendo récords de empleo", Buruaga ha afirmado que la comunidad "avanza en la buena dirección y es una región más atractiva para la inversión y el empleo".

Por su parte, Arasti ha valorado en un comunicado que Cantabria continúe con la "tendencia positiva" que, a su juicio, "se viene produciendo como consecuencia de la confianza y certidumbre que el Gobierno de Cantabria está trasladando hacia el sector productivo".

AFILIACIÓN

En cuanto a la afiliación, el consejero ha incidido en que Cantabria ha anotado en marzo el tercer mayor incremento porcentual de todo el país en afiliados, concretamente del 1,24%, por encima de la media nacional, al sumar 2.896 respecto a febrero.

Además, en términos anuales se ha incrementado en un 1,42% y en 3.302 trabajadores más.

"Nunca ha habido más afiliados en un mes de marzo", ha señalado Arasti.

PARO

Por otro lado, también desde el Ejecutivo regional han subrayado que Cantabria ha sido la tercera comunidad donde más cayó el paro en marzo, un 1,73% respecto a febrero, con 507 desempleados menos, un descenso porcentual mayor que la media nacional.

Y en cuanto al volumen de parados, han subrayado que son 784 menos que hace un año (-2,64%) y 4.648 que los que había hace tres años (-13,86%).

Además, ha resaltado que en el último año el desempleo ha disminuido tanto en hombres como en mujeres. En ellas, lo ha hecho más de un 3%, alcanzando la mejor cifra de paro en un mes de marzo desde 2008.

También, entre los mayores de 45 años se ha registrado el mejor dato en un mes de marzo desde 2011, con un descenso de un 2,30% en el último año --397 parados menos-- y del 10,1% respecto a hace tres (-1.895 desempleados).

Y entre los menores de 25 años ha sido el segundo mejor dato en un mes de marzo en este siglo --tras 2025-- con un descenso en el último año de un 4,89% --108 parados menos-- y del 2,89% en tres años (-69 personas).

Por sectores, desde el Ejecutivo regional se ha destacado que la construcción y los servicios han tenido el mejor mes de marzo de personas en paro registrado.

Mientras, ha sido el segundo mejor marzo en la industria y en la agricultura.

También ha destacado que, en comparación con marzo de 2023, el paro ha disminuido en todos los sectores: En 3.444 personas en el sector servicios (-13,55%); en 458 en la construcción (-20,56%); en 343 en la industria (-13,97%); en 94 personas en la agricultura (-19,96%), y en el primer empleo en 309 personas (-10,48%).

En lo que se refiere a los contratos, Arasti ha puesto en valor que los contratos indefinidos han aumentado por encima de la media nacional, tanto en términos mensuales (+31%) como interanuales (+15,12%)-

Además, el consejero ha valorado el incremento del 0,33% en el número de autónomos en el último año, hasta alcanzar los 41.140. "Tenemos más empleo autónomo que hace un año, que hace dos y que hace tres años", ha subrayado Arasti, que ha resaltado el "cambio de tendencia negativa" que afectaba al sector de los autónomos en Cantabria durante las dos últimas legislaturas.

"El mes pasado se ha puesto fin a la tendencia negativa de las últimas dos legislaturas que afectaba al sector de los autónomos en Cantabria", ha valorado.