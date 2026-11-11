El Gobierno de Cantabria eleva al 21,7% el seguimiento de la huelga en educación

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SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha elevado al 21,7 por ciento el seguimiento de la huelga general en el sector educativo, según datos actualizados a las 14.00 horas.

El ejecutivo autonómico había informado previamente que el paro en la educación no universitaria estaba siendo secundado por el 7,2% del personal del turno de mañana.

Un dato que contrastaba con los aportados por los sindicatos STEC y CCOO, que cifraban el seguimiento de la huelga en la educación pública regional en torno al 33%.