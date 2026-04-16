El Gobierno de Cantabria incrementa este año un 78% los recursos destinados a formación de policías locales

Archivo - La consejera Isabel Urrutia con agentes de Policía Local - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha incrementado un 78 por ciento los recursos destinados a la formación de los policías locales para este año, pasando 140.000 a 250.000 euros en los nuevos Presupuestos que se van a aprobar previsiblemente este mes.

Así lo ha destacado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras la publicación este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del el Plan de Formación de Seguridad Ciudadana, un instrumento que recoge las necesidades de formación permanente, acceso y promoción de los cuerpos de policía local de la comunidad autónoma.

El Plan de este año incluye 20 cursos, cinco de ellos online, con los que se procederá a la actualización y la especialización de los agentes de policía local que trabajan en los municipios.

Entre la oferta formativa, recoge cursos en primeros auxilios y el uso de desfibriladores, violencia de género y salvamento acuático, entre otros. Como novedad, se han incluido otras formaciones dedicadas a la prevención del desgaste profesional y actuación ante conductas suicidas, controles de drogas, técnicas de autoprotección, protección animal, drones, cambios organizativos en la Administración de Justicia e iniciación a la investigación en siniestros viales.

Además de los agentes podrán participar en los cursos otros colectivos de la seguridad ciudadana -como Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Portuaria- que presten sus servicios Cantabria en el caso de que existan plazas disponibles. El plazo de solicitud para participar en estos cursos será de 20 días naturales desde este viernes.

Ururtia ha destacado que el crecimiento de los recursos económicos este año permitirá reforzar la formación continua, los cursos de acceso y la especialización de mandos.

También ha recordado la convocatoria esta semana del curso selectivo de auxiliares de policía local, el de formación de mandos intermedios y el próximo curso básico, dentro de la primera oposición única para acceder a estos cuerpos.

La consejera ha puesto en valor además la colaboración con la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional y la Escuela Nacional de Ávila para mejorar la capacitación de los agentes, y que colaborará también con el Gobierno de Cantabria en el desarrollo de la oposición única.

"Toda esta formación y mejora de la preparación es fundamental para que los agentes presten servicios de calidad y mejore la seguridad en los municipios", ha valorado la titular de Seguridad, quien ha añadido que el plan ofrece respuesta a las actuales demandas sociales y profesionales al ser consensuado con los sindicatos y jefes de policía local de Cantabria.