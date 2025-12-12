El Gobierno de Cantabria inicia el pago de casi 4 millones de euros a 43 industrias agroalimentarias

Archivo - El Gobierno inicia el pago de casi 4 millones de euros a 43 industrias agroalimentarias - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha iniciado el proceso de pago de las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2024, que se abonarán la próxima semana y repartirán un total de 3.959.567 euros entre un total de 43 empresas del sector agroalimentario.

A este inicio de los pagos de la convocatoria de 2023 se suman los ya realizados correspondientes a la de 2021 -ejecutados este año-, que ascendieron a 674.264 euros y beneficiaron a ocho empresas agroalimentarias. Por lo tanto, la Consejería de Desarrollo Rural ha destinado en 2025 un total de 4.633.831 euros de fondos autonómicos a 51 industrias.

Así lo ha anunciado este viernes el Gobierno de Cantabria, como parte de las primeras ayudas destinadas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos agrícolas dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con una dotación global de 16,4 millones de euros.

El crédito inicial de 14,4 millones de euros -publicado en el Boletín Oficial de Cantabria del 9 de abril de 2024- fue ampliado en marzo de 2025 en 2 millones adicionales ante la alta demanda del sector.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con "el fortalecimiento del sector agroalimentario, clave para el desarrollo rural y la generación de empleo".

Estas subvenciones apoyan inversiones estratégicas para la modernización, competitividad y sostenibilidad de la industria alimentaria cántabra que implican un paso "muy importante en el impulso a la modernización y competitividad del sector agroalimentario de Cantabria".

Además, se incrementan los porcentajes de ayudas para las empresas agroalimentarias, tanto para las pequeñas y medianas empresas, que pasarán de percibir un 30 a un 35%, como para las grandes empresas, que pasarán de un 18 a un 25%.