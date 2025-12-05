El Gobierno de Cantabria lamenta el fallecimiento de Alfonso Ussía, un "excelente embajador" de la región

Archivo - Alfonso Ussía - GOBIERNO DE CANTABRIA/ MIGUEL DE LA PARRA

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su pesar por el fallecimiento del periodista y escritor Alfonso Ussía, del que ha destacado su "estrecha vinculación, por afecto y convicción" a la comunidad autónoma y le considera un "excelente embajador" de sus tradiciones y manifestaciones culturales "más arraigadas".

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado la relación personal de Ussía con Cantabria y, en especial con Comillas.

"Su desaparición supone una sensible pérdida para el periodismo, la literatura y, muy especialmente, para todos aquellos cántabros que encontraron en su pluma, una voz inteligente y profundamente respetuosa con nuestras tradiciones", ha afirmado Buruaga, que ha valorado el "privilegio" que ha sido para Cantabria contar con el "cariño" y la "implicación personal" de Ussía.

Ha destacado que el periodista y escritor, propietario de una casa en el municipio de Ruiloba, "en reiteradas ocasiones mostró su admiración por nuestra región, su cultura y sus paisajes, convirtiéndose en un embajador espontáneo de los valores que definen a esta tierra".

Así, ha resaltado su "apasionada relación" con el mundo de los bolos. "Supo transmitir, desde la sensibilidad periodística y el profundo respeto, la emoción que rodea a los corros, la maestría de los jugadores y la importancia cultural de esta tradición centenaria", ha subrayado.

Buruaga ha trasladado su más sincero pésame a la familia, amigos y lectores de Ussía. "Su memoria permanecerá ligada para siempre a quienes admiraron su trabajo y a todos los que compartimos con él una misma pasión por esta tierra", ha concluido.

El periodista, columnista y escritor ha fallecido este viernes a los 77 años.

Comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate', donde escribía en la actualidad.

También ha trabajado en programas de radio y televisión, para los que ha creado personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. Mezcla de cronista mordaz, humorista de estilo clásico y ensayista incisivo, toda su obra refleja su visión crítica de la sociedad.

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.

Como autor, Ussía ha publicado más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario', 'Tratado de las buenas maneras' y la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho', con títulos como 'La albariza de los juncos', 'El secuestro de mamá' y 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá'.