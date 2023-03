El Gobierno de Cantabria niega el desvío de fondos europeos a gastos y nóminas: "Es rotundamente falso"

Álvarez reprocha a Vox y, sobre todo al PP, que diga "mentiras" sobre los fondos europeos para "desprestigiar" al Ejecutivo



SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE), ha afirmado que es "rotundamente falso" que el Gobierno de Cantabria haya empleado fondos europeos para pagar nóminas o gastos corrientes y ha negado que se haya desviado "ni un solo euro", como afirman PP y Vox, a los que ha acusado de emplear la "mentira" para "desprestigiar" y "desgastar" al Ejecutivo regional.

En este sentido, ha pedido a los cántabros que no se crean la "milonga" y las manifestaciones "intoxicadoras y generadoras de alarma social" realizadas por estos partidos.

Además, ha asegurado que tanto la denuncia presentada por Vox en Europa como la hecha pública, pero "no materializada" por ahora, del PP, "no le genera" a ella, ni a nadie del Gobierno, "ninguna inquietud". "Lo que sí me da es pena", ha afirmado este lunes en el Pleno la consejera de Economía en su respuesta a las interpelaciones que le han planteado estos partidos sobre este tema.

Especialmente sorprendida y crítica se ha mostrado Álvarez con las acusaciones del PP dado que es un partido que ha gobernado. "Puedo entender desconocimiento, mala fe o falta de rigor de alguien que no ha gobernado. No del PP", ha afirmado Álvarez, que "no se puede creer" que ese partido "desconozca cuestiones tan básicas de la gestión como qué es un crédito presupuestario o cómo funciona la tesorería" de la comunidad autónoma.

Por ello, y dado que ve "imposible" que estas afirmaciones del PP se deban a desconocimiento, cree que lo que pretende es "un intento de enmarañar y de confundir a la ciudadanía en un momento claramente preelectoral".

"Lo que me da pena es ver cómo el PP, que es un partido de gobierno, se lanza al barro haciendo seguidismo de la ultraderecha", ha mantenido Álvarez, quien ha reprochado al PP que recurran a los fondos europeos "de forma tergiversada y torticera de cara a su campaña electoral"

Según ha dicho, lo que se está "poniendo en tela de juicio" con este tipo de acusaciones es "a Cantabria como gestora de fondos europeos, que es de excelencia".

La consejera ha garantizado que los fondos que han llegado a Cantabria de Europa "están en Tesorería debidamente identificados y separados". "De malversación, nada. De desvío de dinero nada", ha reiterado.

Además, ha insistido en acusar a estos partidos de mezclar cuestiones que son "muy diferentes" y estar "confundiendo capacidad de gasto, el crédito, con la Tesorería".

En este sentido, ha explicado que los créditos presupuestarios lo que determinan es la capacidad máxima de gasto inicialmente prevista para cada operación. Sin embargo, ha señalado que si finalizado el año, no se ha ejecutado ese crédito presupuestario en su totalidad, se tiene la capacidad de tramitar una modificación de crédito y disponer de esa capacidad de gasto en otras operaciones, algo que, según ha dicho, es "normal" en la gestión presupuestaria en cualquier Administración y no quiere decir que los programas no se vayan a ejecutar.

Álvarez ha reiterado que para comprobar si se han desviado o no fondos europeos es a la Tesorería, la cual --ha dicho-- cerró 2022 con 356 millones, lo que da prueba de que es "solvente" y no precisaría del uso de los fondos europeos para cubrir otros gastos.

Ha detallado que si a esos 356 millones se resta el remanente de fondos europeos, que asciende a 207 millones a ejecutar hasta 2026, seguirían quedando en caja 149 millones no vinculados a los fondos europeos. Por ello, se ha preguntado "qué sentido tendría emplear fondos europeos para pagar gasto corriente cuando hay 149 millones en caja".

Por otra parte, ha aclarado también, en cuanto a los fondos REACT --de los que, según PP y Vox, el Gobierno también ha desviado a otras cuestiones--, que la Comisión Europea no entrega ese dinero por adelantado, sino que se ejecuta la actuación con fondos propios y una vez se verifica y certifica el gasto, la CE lo reintegra". "No se puede desviar lo que no se tiene", ha indicado.

PP Y VOX SE RATIFICAN

Tras estas explicaciones, la consejera ha pedido al PP, que "retire sus acusaciones" (a Vox no porque, según Álvarez, ya ha perdido cualquier "esperanza" en que se retracte).

Sin embargo, la secretaria autonómica del PP y diputada, María José González Revuelta, que fue quien realizó estas acusaciones en una rueda de prensa la semana pasada, se ha vuelto a ratificar hoy desde la tribuna y ha insistido en el "desvío" de esos 112 millones en 2022 de fondos europeos, llevando a cabo para ello un ejercicio "de ingeniería financiera" que --ha insistido-- está "al borde del fraude de ley".

Se ha ratificado en que ese dinero se ha usado para tapar los "agujeros presupuestarios", gastos corrientes y nóminas para cubrir insuficiencias de los Presupuestos autonómicos. "Llámelo desvío o modificación pero esos fondos no se han utilizado para lo que deben", ha indicado.

Considera que "por mucho que intente confundir" la consejera, cree que es "absurdo negarlo". "La única que miente es usted", ha replicado González Revuelta a Álvarez.

Por su parte, Vox también se ha ratificado en sus acusaciones (en este caso ha cifrado el desvío en 82 millones) y su portavoz, Cristóbal Palacio, ha anunciado que ya se ha remitido la denuncia anunciada.

Según el documento entregado a los medios de comunicación, la denuncia se ha dirigido a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la alemana Monika Hohlmeier, del

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), a la que en un escrito le expone este "desvío" de fondos, concretamente casi 63,17 de los proyectos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 18,85 del React-UE, a la cuenta 'imprevistos y funciones no clasificadas'.

"Entiendo que es una labor colectiva garantizar el buen uso de los fondos europeos y que estos se adecuen a los objetivos fijados desde la Comisión. Le trasladamos esta situación para que proceda de la forma que considere oportuno en aras a los intereses generales de Europa y España", dice Palacio a Hohlmeier en su escrito de poco más de dos páginas.

Además, Palacio ha insistido en que en la Ley de Presupuestos de 2022 se indica que los créditos consignados en los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y del "REACT-EU" "podrán ser objeto de transferencia entre las distintas secciones presupuestarias, dentro del mismo programa presupuestario", por lo que, según ha insistido, no se puede derivar a otro lado.

Por tanto, ha afirmado que las transferencias realizadas "son contrarias a la ley". De hecho, Palacio, que es abogado, ha opinado que los hechos se ajustan al tipo legal de malversación y "si fuera así sería un delito".