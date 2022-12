El Gobierno de Cantabria niega que pretenda cerrar los centros sociales de mayores, como asegura el PP

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ha negado que el Gobierno de Cantabria vaya a cerrar los siete centros sociales de mayores que dependen del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), como sostiene el PP, al que ha pedido que "deje los inventos y los bulos".

"No se va a cerrar nada, ni centros sociales, ni de día... Nada", ha replicado Gómez de Diego a la diputada del PP y exdirectora del ICASS Isabel Urrutia después de que ésta haya asegurado que la "intención" del Gobierno es echar el "cerrojazo" de los centros de mayores.

"Solo falta saber la fecha. Solo espero que las elecciones de mayo lo remedien", ha afirmado la 'popular', quien ha advertido que el PP "no lo va a permitir".

La socialista y la popular han ofrecido versiones diametralmente opuestas sobre la situación de los centros sociales de mayores.

De esta forma, mientras Urrutia ha asegurado que desde el ICASS "se está dejando morir de inanición" a estos centros sociales de mayores (dos de ellos ubicados en Santander y los restantes repartidos en Torrelavega, Camargo, Astillero, Suances y Reinosa) y ha insistido en que en la "hoja de ruta" del actual Ejecutivo y del ICASS está cerrarlos.

Urrutia, que ha pedido a la consejera que cese a la directora del ICASS, María Antonia Mora, ha denunciado que la decisión de no sustituir a subalternos que estaban de baja ha hecho que algunos días algunos de estos centros han permanecido cerrados, como ha sido el caso, durante un fin de semana, del de Reinosa.

La parlamentaria 'popular' ha indicado que no solo "no se está contratando a nadie" para mantener estos centros de mayores abiertos sino que también ha mantenido que hay actividades y servicios que antes se ofrecían, como el de peluquería, y que actualmente no se prestan. También ha alertado de que no se están renovando las juntas de participación de los mismos.

Por su parte, Gómez de Diego ha criticado que el PP "eleve a categoría general" un "hecho puntual", como, según ha dicho, fue el cierre durante algunos días del centro social de Reinosa. Así, ha afirmado que el cierre de los centros sociales de mayores es solo "fruto de la imaginación" del PP.

Además, y en contra de lo sostenido por Urrutia, Gómez de Diego ha afirmado que se están realizando inversiones para mejorar estos centros; se están "reforzando" las prestaciones y mejorando los servicios, y se están unificando y ampliando las actividades en todos ellos y mejorando su calidad.

Así, la consejera ha asegurado que algunas de las actividades que antes prestaban voluntarios ahora las van a ofrecer profesionales y también ha subrayado que se están "retomando" el homenaje a los mayores en estos centros.

Ha reconocido que "quedan por adjudicar" algunos servicios, como el de peluquería, pero mientras tanto se están mejorando las condiciones de los espacios donde se prestaban. Además, otros como el de podología, se ha "mejorado" y eliminado el copago para los usuarios.

Y en cuanto a las juntas de participación, la consejera ha anunciado que el proceso para renovar las ahora caducadas se va a iniciar en enero.

CENTRO DE DÍA DE CASTRO

Gómez de Diego también ha respondido a preguntas de Ciudadanos (Cs) sobre el presupuesto del proyecto del centro de día de Castro Urdiales que anunció el Gobierno el mes pasado, con una inversión estimada de 5 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El proyecto consistiría en rehabilitar el centro de día y construir también una residencia en el edificio para aprovechar un espacio que ahora está "infrautilizado".

El portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha opinado que esta actuación es "una cortina de humo" que el Gobierno "se ha sacado de la manga" para tapar la "chapuza" que supondría cerrar el centro de día al terminar el año dado que la empresa adjudicataria anunció que no continuaría prestando el servicio.

Por ello, cree que es todo "una improvisación y una chapuza" y ha cuestionado a Gómez de Diego, acerca de cómo se ha calculado el presupuesto, ya que ha informado de que un estudio de la Universidad de Cantabria (UC) solicitado por el Gobierno lo situaría en 1.920.000 euros.

Sin embargo, la consejera ha aclarado que el informe tenía como fin simplemente "adecuarnos al nuevo modelo de cuidados" y ha detallado cómo se ha hecho el calculo final, elaborado por el equipo técnico del ICASS.

En concreto, ha dicho que se ha basado en el grado de intervención en cada planta y en datos de los colegios profesionales y licitaciones de obras similares, que han dado lugar a una cifra de 1.500 euros por metro cuadrado en las plantas 1 y 2 y de 520, 750 y 500 euros por metro cuadrado en sótano, planta baja y cubierta, respectivamente.

A esto se sumaría un 10% en impuestos y lo necesario para la elaboración del proyecto básico y de ejecución (160.850 euros), direcciones de obra y coordinación de seguridad y salud (170.000 euros) y equipamiento y mobiliario (350.000 euros más IVA). En total, más de 3,8 millones mas IVA, ha explicado Gómez de Diego.