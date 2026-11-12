El Gobierno de Cantabria regula la extracción de erizo de mar para la campaña 2026-2027

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SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca ha aprobado las condiciones que regirán la campaña 2026-2027 del Plan Experimental de Explotación del Erizo de Mar (Paracentrotus lividus) en el litoral de Cantabria con el fin de compatibilizar el aprovechamiento profesional del recurso con su conservación a largo plazo.

La resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria establece las zonas autorizadas para la extracción por parte de los mariscadores profesionales, tanto en la modalidad de marisqueo a pie, como de buceo en apnea, así como los cupos máximos de captura aplicables en cada una de ellas.

Entre las principales medidas figura el mantenimiento de cupos diferenciados en función de las zonas y modalidades de extracción. En el caso del marisqueo a pie, se establece un cupo máximo diario de 40 kilogramos y un máximo semanal de 60 kilogramos en determinadas zonas de especial productividad, como Punta del Fraile-Punta de la silla, Punta Lumbreras-Peña Redonda y La Maruca-Malasmañas, mientras que en el resto de las áreas autorizadas el límite será de 20 kilogramos diarios.

Para el marisqueo mediante buceo en apnea, el cupo máximo diario se fija en 50 kilogramos por profesional. Además, en varias zonas del litoral se establece un límite semanal de 250 kilogramos con el fin de adecuar el esfuerzo extractivo al estado de los recursos. En concreto, en Punta del Fraile-Barra de San Vicente de la Barquera, Punta de Somocuevas-Playa de Arnia, Playa de Covachos-Playa de la Virgen del Mar, Isla de la Virgen del Mar y La Maruca-Malasmañas.

La normativa mantiene también el límite máximo de extracción en apnea hasta los siete metros de profundidad, en cumplimiento de la normativa estatal sobre seguridad en las actividades de buceo.

Como herramienta fundamental para el seguimiento de la campaña, los mariscadores deberán declarar diariamente sus capturas mediante la aplicación informática habilitada por la Consejería, una medida que permite mejorar el control de los desembarques y disponer de información actualizada sobre la evolución de la pesquería.

La campaña se desarrollará en el marco del Plan Experimental de Explotación del Erizo aprobado por el Gobierno de Cantabria, cuyos resultados sirven para evaluar el estado de las poblaciones de esta especie y adaptar las medidas de gestión a la situación del recurso en cada temporada.

Desde la Consejería se recuerda que el incumplimiento de las condiciones establecidas podrá dar lugar a la revocación de la autorización para la extracción de erizo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan derivarse.