El Gobierno cántabro cerró septiembre con casi el 70% de la inversión prevista para 2024 autorizada

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria cerró el pasado mes de septiembre teniendo autorizados casi el 70% de los fondos que los Presupuestos Generales (PGC) de 2024 recogen para inversiones, lo que supone unos 167 millones de euros, según ha detallado este lunes la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP).

A su juicio, se trata de un "buen indicador" del primer año de Gobierno de los 'populares' que asegura que no ha descendido con respecto a las inversiones ejecutadas en 2023 con los presupuestos elaborados por el Ejecutivo anterior de PRC-PSOE, que ha tildado de "irrealizables y pura propaganda electoral".

Así lo ha dicho en el Pleno del Parlamento, en el que como cada primer lunes de mes ha respondido a preguntas de la oposición y en este caso del PSOE, cuyo líder, Pablo Zuloaga, ha criticado que el PP mantenga un discurso "triunfalista" pese a tener una ejecución presupuestaria "tan pobre" este ejercicio, que según ha dicho se encuentra tan solo en el 30% a mes de octubre.

Buruaga ha respondido que le parece "casi un milagro" tener ya autorizado el 70% de toda la inversón prevista para este año "teniendo en cuenta que la suya era una administración sin proyectos para asegurar las inversiones" e "incapaz de asegurar la continuidad de esas inversiones en el tiempo".

"No se puede comparar un programa de gobierno serio y realista con un folleto propagandístico. Hay que comparar rigor con rigor, no rigor con fábulas" ha respondido la jefa del Ejecutivo, que ha cuestionado "qué van a entender" los socialistas de políticas de fomento de la inversión cuando "se dedican a perseguir a los pequeños propietarios, a acosar a la ganadería extensiva, a forzar que se apaguen los hornos, que se demoren actuaciones en las grandes industrias en las grandes instalaciones electrointensivas de Cantabria", además de estar "poniendo en peligro importantes proyectos estratégicos" en Cantabria y en España por su "voracidad fiscal".

"Quienes no están disponibles jamás para todo ese trabajo por Cantabria son ustedes", ha replicadoa los socialistas cántabros, acusándolos de ser "más sanchistas que Sánchez" y "convertirse en felpudos para justificar los incumplimientos" del Estado con la región. "Las masacrillas, los cupos, las escarcelaciones, las mordidas, lo defienden todo menos a Cantabria", ha sentenciado Buruaga.

Sin embargo, el líder del PSOE ha subrayado que "España crece el triple que Cantabria y eso no es culpa de Sánchez, es culpa de Buruaga".

También ha insistido en que "la ejecución presupuestaria es paupérrima y su ambición es nula". En concreto, ha dicho que su Gobierno -del que fue vicepresidente- dispuso para octubre 171 millones de euros de gasto, frente a los 156 del actual del PP. "Es decir, cerca de 20 millones de euros menos de ejecución".

INSULTOS A SÁNCHEZ

En su intervención, Zuloaga también ha pedido a la presidenta que rectifique los insultos vertidos esta mañana por el diputado autonómico y senador del PP Íñigo Fernández -que dijo que Pedro Sánchez ayer "escapó de Valencia" y "echó a correr como una rata"- en un día en que los grandes partidos han llamado a la unidad y rechazado la violencia.

Aunque Buruaga no ha respondido a ello, el propio Fernández ha pedido al término del Pleno que se retirara esa expresión del diario de sesiones.

Por otro lado, la presidenta también ha sido cuestionada tanto por PRC como por Vox acerca del "bajo crecimiento económico" de Cantabria, ya que según diferentes estudios -entre ellos del BBVA- la comunidad autónoma está por debajo de la media nacional en crecimiento económico y "con perspectivas de seguir a la cola".

TENGA MÁS FE EN LO QUE FIRMAMOS JUNTOS"

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha apuntado la necesidad de un "cambio radical" de políticas y personas para afrontar la gestión eficaz de los retos del futuro, ya que cree que la comunidad "permanece estancada desde la llegada" del PP a Peña Herbosa.

Pero la jefa de este partido y del Gobierno ha rechazado el "catastrofismo" del principal partido de la oposición y socio de los 'populares' para sacar adelante, por segundo año esta legislatura, las cuentas públcias. Por eso, a Buruaga no le parece "muy afortunado" ni tampoco "coherente" la crítica de la formación que dirige Miguel Ángel Revilla, expresidente autonómico, por "hablar de fracaso en un escenario" de crecimiento "real y superior" al de hace dos años -ha comparado- y "mucho menos aún" por hacerlo tras haber acordado los presupuestos regionales de 2024 y 2025.

"Tenga más fe en lo que firmamos juntos y no se agarre a actualizaciones contingentes de coyuntura", ha pedido la presidenta a Hernando, al que también ha solicitado que tenga "confianza en Cantabria" y al que ha recordado que para "lograr una senda de crecimiento convergente y sostenida en esta legislatura se necesita mucha más activación de inversiones públicas y privadas y también que tengan pleno efecto las reformas estructurales que hemos puesto en marcha". Con todo, y "por primera vez, Cantabria empieza a vislumbrar otros horizontes", ha remachado.

Respecto a Vox, ha lamentado que no apoye políticas dirigidas al impulso de la economía regional, por ejemplo los PGC. "Hasta ahora usted ha estado más en las barricadas del sanchismo que con Cantabria. Le invito a realizar aportaciones, a sumarse al acuerdo, a que no se autoexcluya, a que no busque excusas falsas", ha trasladado Buruaga a la portavoz, Leticia Díaz, pidiéndole que "no se equivoque de rival", porque con su actitud Vox "no está castigando al PP" sino a los cántabros.

POLÍTICA FISCAL

Antes de las preguntas a la presidenta, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha señalado en la sesión plenaria de la tarde que con los datos económicos actuales y con los que se obtengan el próximo mes de enero, las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno en 2024 quedarán "claramente acreditadas", así como que sus efectos "positivos" se notarán de manera "inminente".

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación presentada por el Grupo Regionalista sobre la "falta" de resultados de la política fiscal en términos de crecimiento económico.

El consejero ha apoyado su intervención en los datos del Informe de Competitividad Fiscal de Cantabria, publicado recientemente, para destacar que la región es una de las seis comunidades autónomas que ha mejorado su puntuación.

"Después de años de descenso, por primera vez, Cantabria mejora", ha subrayado, si bien la regionalsta Paula Fernández le ha respondido que la región ha mejorado "muy poco" y que "estamos donde estábamos".

"SALTO IMPORTANTE" EN EDUCACIÓN CONCERTADA

Por otra parte, el Vox ha interpelado también al consejero de Educación, Sergio Silva, sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo por la Educación de Cantabria, ya que ha criticado que los objetivos del mismo no se estaban cumpliendo de "igual manera" en la educación pública que en la concertada, por lo que ha preguntado si eso se están corrigiendo.

Silva ha asegurado que este acuerdo, firmado en 2017, "sigue valiendo" en la actualidad, y ha resaltado el cambio "sensible" demostrado por el PP en el tratamiento de las dos redes educativas. Así, ha hecho referencia a aspectos como la dotación del equipamiento digital o a los programas de refuerzo.

Ha defendido que Cantabria "tiene uno de los mejores sistemas educativos del país" y lo ha basado en que guarda un "equilibrio" entre las dos redes que establece el acuerdo. Ambas, ha dicho, son "complementarias y necesarias".

Por otro lado, Silva ha recordado que los presupuestos del 2024 fueron "históricos" respecto a los conciertos educativos, con una dotación de más de 9 millones de euros, y ha avanzado que, "guardando esa proporcionalidad de redes", para 2025, el "salto también va a ser importante".