El Gobierno cántabro prevé aprobar inicialmente el PROT en el primer trimestre de 2026

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé que la aprobación inicial del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) se produzca en el primer trimestre de 2026, ya que antes de terminar este año estará listo el documento para someterlo a consulta.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha dado esta fecha en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que ha informado de que las consejerías con competencias relacionadas con la ordenación del territorio ya han hecho sus aportaciones para "asegurar la integración efectiva de los distintos contenidos sectoriales".

Así, una vez se termine de redactar el plan, éste se remitirá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para que, tras recibir los informes sectoriales preceptivos, proceda a su aprobación inicial.

Así lo ha explicado el consejero en la sesión plenaria al ser preguntado por el PSOE por la tramitación del PROT, que el grupo ha subrayado que el Gobierno del PP se comprometió a aprobar este 2025 y le ha acusado de "no tomárselo en serio".

"Perdón, perdón a todos los diputados de esta Cámara, porque me voy a retrasar dos o tres meses. Y claro, dos o tres meses para el Partido Popular es un sacrilegio, pero siete, ocho, diez o treinta años para el Partido Socialista es casi llegar a tiempo", ha respondido irónicamente el titular de la Consejería.

Además, Media ha recalcado que la Ley del Suelo que obligaba a elaborar el PROT se aprobó en 2001 y ha preguntado "qué han hecho ustedes en 16 años de gobierno (de coalición con el PRC) al frente de estas competencias".

Y es que el PSOE ha acusado a los 'populares' de querer ir "retrasando" la aprobación del Plan. "No es algo fortuito y gratuito; es algo que ustedes lo llevan en su ADN. Porque mientras no haya un marco regulatorio de cómo se tiene que ordenar nuestros recursos en Cantabria, para ustedes Cantabria es la Ibiza del Norte", ha dicho el diputado Jorge Gutiérrez.

Además, ha criticado que Media "hoy ha reconocido que nos mintió y que no se toma esto en serio, porque se comprometió a que la aprobación de la CROTU venía este 2025".