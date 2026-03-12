El Gobierno celebrará este sábado un encuentro de hermandad con los voluntarios de Protección Civil

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, asiste a la presentación de la nueva Agrupación de Protección Civil de Santoña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria celebrará este sábado 14 un encuentro de hermandad con los voluntarios de protección civil en Soto de la Marina, en el municipio de Santa Cruz de Bezana.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, durante su participación en la presentación de la nueva Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santoña, un acto en el que reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico de dotar de los medios necesarios al colectivo.

Urrutia ha animado a las agrupaciones de toda Cantabria a participar en la nueva jornada de convivencia destinada a los voluntarios, a la que se sumarán también bomberos voluntarios de Santander y Cruz Roja, y que servirá para reconocer el trabajo que realizan y reforzar los lazos entre las diferentes agrupaciones.

Respecto a la Agrupación de Santoña, la consejera ha destacado la importancia de la creación de este colectivo, que se suma a la red de voluntariado de Protección Civil existente en Cantabria, que supera ya las 50 agrupaciones y los 550 efectivos, capaces de "ayudar a los demás sin pedir nada a cambio", ha dicho.

"Hoy es un día muy importante, lo es para Santoña, pero también lo es para Cantabria, porque después de varios años de mucho esfuerzo para llegar hasta aquí, lo habéis conseguido", ha señalado la consejera de Seguridad en referencia al proceso de creación iniciado hace varios años y que ahora se ha llevado a efecto con cinco voluntarios, que cuentan con la formación básica necesaria prestada por el Ejecutivo cántabro.

En este sentido, Urrutia ha valorado el impulso dado por el Ayuntamiento de Santoña, encabezado por su alcalde, Jesús Gullart, al que ha asegurado que el Gobierno de Cantabria seguirá trabajando para dotar a las agrupaciones de los medios necesarios y fortalecer el sistema autonómico de emergencias.

Así, ha detallado que en 2026 se destinarán cerca de 600.000 euros a ayudas para los ayuntamientos dirigidas a la mejora de medios y equipamientos. Entre ellas figuran 200.000 euros para la adquisición de vehículos destinados a Policía Local y Protección Civil y 90.000 euros para vestuario, convocatorias que ya están publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria y cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 27 de marzo.

Además, el Ejecutivo autonómico publicará en breve las convocatorias para la compra de desfibriladores, equipamiento para funciones de protección civil y policía local, así como para la instalación de hidrantes municipales, con una dotación conjunta de 300.000 euros.

Además de medios materiales, el Gobierno ofrece formación básica a los voluntarios de Protección Civil con 15 cursos específicos y 571 plazas sobre diferentes ámbitos como primeros auxilios, utilización de desfibriladores, apoyo psicológico a víctimas, búsqueda de personas, asistencia a personas con discapacidad o colaboración en la extinción de incendios forestales, entre otros.

LA MAYOR INVERSIÓN DE LA HISTORIA

La consejera de Presidencia y Seguridad ha señalado en Santoña que el Sistema autonómico de Protección Civil y gestión de emergencias de Cantabria contará este año con la mayor inversión de su historia, con una previsión de 31,5 millones de euros.

Según Urrutia, se trata de recursos que permitirán reforzar infraestructuras, renovar vehículos de los parques de emergencias, mejorar equipamientos e incrementar los recursos humanos.

En este último ámbito, ha recordado que la plantilla del Gobierno de Cantabria ha alcanzado por primera vez los 150 bomberos, distribuidos en los seis parques de emergencia de la comunidad autónoma.

La consejera ha destacado además la colaboración entre los profesionales de emergencias y los voluntarios de Protección Civil, una participación que resulta clave en numerosas intervenciones.

Finalmente, ha asegurado el trabajo del Gobierno cántabro para consolidar un sistema de emergencias "fuerte, sólido y a la vanguardia" en la comunidad, en colaboración con los ayuntamientos y el voluntariado de Protección Civil.

Por su parte, el alcalde de Santoña ha mostrado su satisfacción por culminar el proceso de creación de la agrupación municipal y ha agradecido a los nuevos voluntarios su compromiso altruista con los vecinos. Por último, ha animado a que más personas participen activamente, porque el voluntariado, ha dicho, es algo "para nosotros mismos", ha informado el Gobierno regional.