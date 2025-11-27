El Gobierno central promueve la búsqueda y exhumación de tres víctimas republicanas en una fosa común en Mirones (Miera)

De izda a derecha: Fiscal delegado de Memoria Democrática en la Fiscalía de Cantabria, Carlos Yáñez; el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la directora general de Atención a las Víctimas de Memoria Democrática del Ejecutivo central, Zoraida Hijosa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad científica Aranzadi ha iniciado esta semana los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de los restos de tres combatientes republicanos que fueron asesinados en 1937 y enterrados en una fosa común junto al cementerio parroquial de la localidad de Mirones, en el municipio de Miera, unos trabajos promovidos y financiados con más de 13.000 euros desde el Gobierno de España.

Se trata de Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, tres vecinos de Castro Urdiales que fueron fusilados y tirados al río, de donde los vecinos del pueblo recogieron sus cuerpos y los enterraron extramuros del cementerio.

Los trabajos, encargados por el Gobierno a la Asociación Héroes de la República y desarrollados por la sociedad científica especializada Aranzadi, buscan dar "dignidad, justicia y reparación" a las víctimas y sus familias.

Así lo ha señalado este jueves el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha visitado este jueves el cementerio de Mirones junto a la directora general de Atención a las Víctimas de Memoria Democrática del Ejecutivo central, Zoraida Hijosa; el presidente de la Asociación Héroes de la República, Jorge Suárez, y el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía de Cantabria, Carlos Yáñez.

CRÍTICAS DE CASARES AL GOBIERNO DE CANTABRIA

Durante la visita, Casares (PSOE) ha explicado que la Asociación Héroes de la República solicitó la realización de estos trabajos al Gobierno de España pero, inicialmente y en varias ocasiones, lo pidió al Ejecutivo regional que "no ha hecho nada", algo que el delegado ha lamentado.

"La señora Buruaga dijo que la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria no iba a parar las exhumaciones y fue una mentira", ha criticado.

Además, ha advertido que se está "incumpliendo" la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que, según ha indicado, está "plenamente vigente" al haber decretado el Tribunal Constitucional la suspensión de la ley de derogación de la misma.

"El Gobierno de España está cumpliendo con su obligación; con las víctimas, con los que fueron asesinados durante la Guerra Civil por la dictadura del franquismo", ha enfatizado Casares, que ha puesto en valor de todas las asociaciones que trabajan por recuperar la memoria.

COMPROMISO CON LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas de Memoria Democrática ha reivindicado el "firme compromiso" del Gobierno de España con "la memoria y los derechos humanos" y ha destacado que, con trabajos como los que se desarrollan en Mirones, se pretende atender a "familias que llevan 80 años esperando a recuperar a sus seres queridos".

En este sentido, ha argumentado que recuperar los cuerpos de estos tres hombres "no tiene que ver con la ideología política" sino "con los derechos humanos y con dignificar a las víctimas y reparar a las familias que llevan tantos años queriendo tener a sus familiares y cerrar su duelo".

Para finalizar, ha detallado que en la región hay 150 fosas y ha tendido la mano al Gobierno de Cantabria para que "colabore" con el Gobierno de España y las asociaciones "como se está haciendo en la mayoría de las comunidades autónomas", ha indicado la Delegación.