El Gobierno consolidará el dique oeste del puerto de San Vicente con una inversión de 1,2 millones

Fomento iniciará el proyecto para adecuar los antiguos pabellones y lonja

SANTANDER, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha aprobado el proyecto para consolidar el dique oeste del puerto de San Vicente de la Barquera y ha iniciado los trámites para la contratación de estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

El consejero del área, Roberto Media, ha explicado en nota de prensa que los trabajos darán respuesta al mal estado de esta estructura debido a las patologías que se han detectado a consecuencia del paso del tiempo y a su alta exposición al azote del gran oleaje en la zona.

Como ejemplo, se ha referido a la actual degradación de los hormigones o a la pérdida de material pétreo de relleno que sufre su estructura y que será reparado con esta inversión.

Media ha destacado la importancia de acometer esta actuación para dotar de mayor seguridad tanto a barquereños como a visitantes que diariamente acuden a pasear por este rompeolas.

En concreto, según recoge el proyecto, las obras de consolidación consistirán en el sellado de las oquedades ante la obturación con sacos terreros, la colocación de rellenos de mortero seco, así como el bombeo de hormigón.

Los trabajos se completarán con inyecciones de resina a través de perforaciones situadas sobre la línea del eje del espigón.

MEJORA DE LA OPERATIVIDAD

El consejero también ha indicado que esta nueva actuación se suma a otros proyectos ya ejecutados a lo largo de esta legislatura por su departamento para "modernizar" esta infraestructura portuaria, así como para mejorar las condiciones de trabajo de la flota pesquera.

En concreto, se ha referido a la inauguración, a finales del pasado año, de la ampliación de la fábrica de hielo que supuso una inversión autonómica de 3,1 millones de euros, dando respuesta a una de las necesidades "más demandadas" de su Cofradía de pescadores para trabajar de forma "más eficiente y segura".

Además, se ha referido a las obras de mejora que la Consejería ejecutó en este espacio para evitar inundaciones en la zona. Con una inversión de más de 46.600 euros, estos trabajos tenían como objetivo impedir el desbordamiento y la consiguiente inundación del área urbanizada anexa, "dando solución a un problema histórico de este puerto".

Por último, Media se ha referido a otra actuación futura para adecuar los antiguos pabellones y la antigua lonja de San Vicente, un proyecto cuya redacción se iniciará próximamente y que contará con una inversión estimada de un millón y medio de euros.