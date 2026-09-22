El Gobierno convoca ayudas por 575.000 euros para la organización y asistencia a ferias y mercados alimentarios

Archivo - Feria Internacional del Queso Artesano de Pesquera.- Archivo - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado una línea de ayudas por 575.000 euros destinadas tanto a la organización de ferias y mercados alimentarios, como a la asistencia y participación en ferias alimentarias en Cantabria en 2027.

La resolución publicada este martes en en Boletín Oficial de Cantabria (BOC) recoge que, en el caso de las ayudas destinadas a organización de ferias y mercados alimentarios, cuya finalidad sea la promoción de productos alimentarios de nuestra región, los beneficiarios serán corporaciones locales y las entidades asociativas y agrupaciones sin ánimo de lucro de la comunidad, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la resolución.

Las destinadas a la asistencia y participación a ferias alimentarias, cuya finalidad sea la promoción de productos alimentarios de Cantabria, tendrán como receptores las pymes que sean titulares de industrias alimentarias ubicadas en la región, y que cumplan con todos los requisitos previstos.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha explicado que con esta convocatoria el Gobierno quiere "seguir apoyando la promoción de los productos alimentarios de Cantabria, reforzando la presencia de nuestras empresas, productores y entidades locales en ferias y mercados que son fundamentales para dar visibilidad a la calidad de nuestras elaboraciones".

Según recoge la resolución, estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquier ente público o privado, nacional o internacional.

Las solicitudes para cualquiera de las dos líneas tendrán un plazo de presentación hasta el próximo 12 de febrero de 2027, tanto en el Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o en cualquier otro habilitado reglamentariamente.