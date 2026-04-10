El Gobierno convoca ayudas para inversiones en el comercio minorista por 1,3 millones

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SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes la orden por la que se convocan ayudas al sector de la distribución comercial minorista para el año 2026, dotadas con 1,29 millones de euros y dirigidas a incentivar las inversiones en el sector.

Las ayudas, que dependen de la Consejería de Comercio, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y por el procedimiento abreviado. Cubrirán la realización de inversiones e incorporación de nuevas tecnologías en empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio y comercio ambulante.

Así, estas subvenciones contemplan tanto la mejora de los establecimientos comerciales (obras de acondicionamiento y modernización, accesibilidad...) como la innovación tecnológica.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha puesto en valor que estas ayudas favorecen la modernización del comercio local, impulsan la incorporación de soluciones digitales y apoyan la realización de reformas orientadas a garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

También ha destacado el incremento de la cuantía de estas ayudas, que "refuerza el compromiso del Gobierno con el comercio de proximidad y ofrece a los establecimientos una valiosa oportunidad para conocer las ventajas del Sistema Arbitral de Consumo".

La convocatoria reserva, al menos, el 23 por ciento de la financiación de estas ayudas para las actuaciones que se ejecuten en municipios de la cuenca del Besaya: Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega.

Será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el 35 por ciento de los gastos subvencionables del proyecto de inversión con carácter general, y hasta el 45 por ciento si la empresa solicitante se encuentre adherida a la Junta Arbitral de Consumo o, en su caso, haya solicitado su adhesión dentro del plazo de presentación de solicitudes, y acredite pertenecer a alguna asociación de comerciantes debidamente registrada.

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será del 13 de abril al 11 de mayo.