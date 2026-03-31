El Gobierno convoca un concurso de ideas para diseñar el futuro Parque de Innovación en Salud de Santander - FMV

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV), ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al concurso de ideas para definir el diseño y la ordenación del futuro Parque de Innovación en Salud de Santander, cuyo ganador recibirá un premio de 25.000 euros.

Este concurso tiene como finalidad seleccionar la mejor propuesta que integre urbanismo, arquitectura y estrategia funcional para desarrollar el campus en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria, con el objetivo de albergar un proyecto estratégico de investigación, innovación y transferencia tecnológica en el ámbito sanitario, ha informado el Ejecutivo regional.

Así, la FMV pretende disponer de "un abanico de reflexiones y propuestas que, a través del ejercicio de una arquitectura de calidad y urbanismo ecosostenible, constituya una referencia icónica en sustitución de la Residencia Cantabria", ha enfatizado el gerente de la Fundación, José Francisco Díaz.

Podrán participar personas físicas o jurídicas, individualmente o en equipo, con capacidad de obrar y habilitación profesional adecuada al objeto (Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería y disciplinas necesarias).

Entre las incompatibilidades se encuentra ser miembro del jurado y tener participación directa en la preparación del concurso, además de las personas o entidades con conflicto de interés conforme a la normativa aplicable.

Las propuestas, que podrán presentarse desde este miércoles, 1 de abril, hasta el 31 de mayo de 2026, y serán remitidas por correo postal a la FMV ---Facultad de Enfermería, 5ª Planta. Av. Valdecilla s/n, 39008 Santander---, a la atención del gerente.

La resolución se publicará en la página web de la Fundación (www.fmvaldecilla.es) en un plazo máximo de 48 horas desde el fallo del jurado.

El jurado, designado por la FMV, evaluará los proyectos en base a criterios como la calidad de la ordenación, funcionalidad, sostenibilidad, escalabilidad y la viabilidad económica.

EL PARQUE DE LA SALUD

Este nuevo espacio aspira a consolidarse como un ecosistema de innovación que conecte el Hospital de Valdecilla, la Facultad de Medicina y el corredor verde de Las Llamas.

En concreto, contará con una superficie edificable de hasta 20.000 metros cuadrados (m2), destinada a albergar infraestructuras como laboratorios biomédicos, centros de investigación, un biobanco, laboratorios de innovación y simulación, áreas administrativas y una incubadora de empresas.

Asimismo, podría incorporar al Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) con 6.000 m2; el Hospital Virtual con 2.000 m2; espacios para grupos de investigación con unos 6.000 m2; Banco de Tejidos con 1.000 m2, y liberar unos 6.000 m2 para futuras ampliaciones.

Incluso, contempla la posibilidad de despejar otros 20.000 m2 edificables para otras posibles ampliaciones, como una futura sede del Servicio Cántabro de Salud (SCS).