El Gobierno corregirá "todo lo que vea razonable" en el PSIR de Laredo: "No venimos a fastidiar a nadie"

Asegura que no dejará "abandonados a su suerte" a los afectados pero primero tiene que corroborar que el proyecto sea viable

AMPUERO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está dispuesto a hacer correcciones en el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo, que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobó de forma inicial en julio.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha destacado que se trata de un proyecto "heredado" por su Gobierno (PP) y con el que "no venimos a fastidiar a nadie. Todo aquello que veamos que sea razonable, que se puede corregir, lo corregiremos", ha asegurado tras señalar que se amplió el plazo para presentar alegaciones.

Media ha explicado que para empezar habrá que certificar que el proyecto sea "económicamente viable" y, a partir de ahí, velar por perjudicar "lo menos posible" a los ciudadanos que residen en la zona.

En este punto, ha indicado que una de las cuestiones que "más preocupa a los afectados" es el tema de las indemnizaciones, respecto a las que ha asegurado que "lógicamente el Gobierno de Cantabria no va a dejar abandonados a su suerte a los ciudadanos", pero ha subrayado que ahora "no es el momento" de analizarlas.

Y es que ha destacado que previamente, cuando se apruebe definitivamente el PSIR, se debe comprobar que sea viable para decidir desarrollarlo. "De nada nos sirve hacer un PSIR que luego tengamos que vender el metro cuadrado de la zona industrial a unos precios que no se van a comprar. En ese caso no lo haríamos", ha explicado a preguntas de los medios en Ampuero, donde ha acudido a inaugurar varias actuaciones.